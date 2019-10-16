В центре Барселоны против полиции использовали туалетную бумагу

Вечером 16 октября в центре Барселоны снова собрался митинг с требованиями оправдать осужденных на длительные тюремные сроки организаторов референдума о независимости в 2017 году.

Протестующие, как и в прошлые дни, перегораживают улицы мусорными баками, устраивают костры. Также они придумали новый способ выразить недовольство - забрасывать полицейских рулонами туалетной бумаги, которую им оперативно подвозят на скутерах.

Тактика протестующих - закидать полицейских, а когда те начинают применять слезоточивый газ - разбежаться по прилегающим улицам.

Отбегая, манифестанты оперативно выкатывают на дорогу мусорные баки в человеческий рост, стоящие на обочинах, и, видимо, приготовленные заранее. Когда полицейские машины тормозят перед баками, в них периодически из темноты летят камни.

Несколько улиц перегорожены кострами - протестующие поджигают те же баки.

Хотя толпа в центре Барселоны составляет порядка семи тысяч человек, активистов среди них меньшая часть - это молодые люди лет 15-20, в черных толстовках, капюшонах и закрывающими нижнюю часть лица черными платками. Они быстро перегруппировываются, обходят полицию и возвращаются на первоначальное место митинга.

Остальные - в основном сочувствующие. Они поддерживают действия активистов выкриками грубых ругательств в адрес полиции, но при опасности быстро разбегаются, прячутся в кафе и магазинчиках, потом возвращаются. Иногда среди протестующих чувствуется запах марихуаны.

Противостояние в настоящий момент продолжается, расползаясь по центру города.