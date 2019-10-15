Не менее 50 человек пострадали в ходе протестов в Каталонии. После вынесения вердикта в отношении лидеров движения за независимость региона их сторонники собрались рядом с первым терминалом аэропорта Барселоны.

Полиции пришлось применить силу против наиболее активных участников демонстрации. Задержаны два человека. У пострадавших незначительные травмы, сообщает ТАСС.

Напомним, в понедельник Верховный суд Испании приговорил девятерых каталонских политиков к реальным тюремным срокам за подстрекательство к мятежу и растрату государственных средств. Максимальный срок (13 лет тюрьмы) получил бывший заместитель главы правительства автономной области Ориол Жункерас. Стоит отметить, что прокуратура требовала куда более серьезных сроков (до 25 лет лишения свободы), обвиняя организаторов референдума о независимости Каталонии в призывах к восстанию.