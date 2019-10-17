Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт

Новости

Fiat Chrysler оштрафован за нарушение норм по расходу топлива 20:03
Toyota осталась самым дорогим в мире автомобильным брендом 18:23
В линейке ГАЗа может снова появиться "Победа": зарегистрирован логотип 17:00
Toyota представила миниатюрный электрокар 16:05
17.10.2019 20:12
Рубрика: Страхование

Без колес не останешься

В полисы каско теперь включают услуги такси и каршеринга на период ремонта автомобиля, а также ограничение по пробегу
Текст: Евгения Носкова
Российская газета - Спецвыпуск № 235 (7993)
В сегменте автокаско в первом полугодии количество договоров продолжило расти (около 3 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), а размер средней премии - падать (до 35,1 тысячи рублей, минус 5 процентов). Участники рынка связывают такую динамику с увеличением проникновения продуктов с франшизой и усеченным покрытием.
Сдавая машину в ремонт по каско, можно получить автомобиль на замену, в том числе каршеринговый. Фото: РИА Новости www.ria.ru Сдавая машину в ремонт по каско, можно получить автомобиль на замену, в том числе каршеринговый. Фото: РИА Новости www.ria.ru
Сдавая машину в ремонт по каско, можно получить автомобиль на замену, в том числе каршеринговый. Фото: РИА Новости www.ria.ru

Объем и средний размер выплат при этом растут на фоне общего снижения аварийности. Дело в том, что стоимость запчастей увеличивается, а страхователи чаще заявляют более крупные убытки. Эксперты объясняют это дисциплинирующим эффектом франшизы, когда клиенты стараются не обращаться по случаям с небольшим ущербом.

- Клиенты все чаще задумываются о способах экономии. Именно поэтому так популярна франшиза и усеченные продукты, а также дополнительные скидки страховщиков, - указал директор дирекции розничного бизнеса "Ингосстраха" Виталий Княгиничев. - Проникновение полного каско в группе автомобилей до 5 лет упало на 25 процентов за период 2016-2018 годов. Кроме того, главное изменение в поведении потребителей, меняющее продуктовое портфолио, - стремление к индивидуализации и желание получать именно ту услугу, которая необходима. В сегменте каско активно расширяется список дополнительных услуг и сервисов для страхователей.

Фото: iStock
Финомбудсмен вынес решение о рекордной выплате по каско

Основной вектор изменений продуктовой линейки - расширение списка дополнительных опций. Клиенты "Ингосстраха", например, могут оформить опцию, которая обеспечивает доступ к услугам такси и каршеринга в случае ДТП или ремонта ТС. Также недавно была запущена опция ограничения по пробегу - клиенты, редко использующие автомобиль, могут получить скидку на полис. Можно установить лимит в 5 тысяч километров (скидка составит 30 процентов) или 10 тысяч километров (20 процентов).

Также опытные водители могут воспользоваться опцией "каско за полцены", заплатив 50 процентов от страховой премии. При угоне или гибели автомобиля клиент получает выплату в полном объеме, а при наступлении риска "ущерб" необходимо доплатить разницу в оставшиеся 50 процентов от стоимости полиса. Подобные "тонкие настройки" позволяют страховым компаниям привлекать новых клиентов и повышать лояльность действующих.

Одной из наиболее популярных технологий в каско остается телематика, обеспечивающая сбор информации о манере вождения клиента через блок мониторингового устройства. Аккуратный водитель может рассчитывать на скидку до 30 процентов по полису с телематикой. При этом, как полагает директор департамента андеррайтинга и управления продуктами страховой компании "Согласие" Андрей Ковалев, телематика пока остается нишевым продуктом для отдельных категорий - молодых водителей, таксистов и других, но каналы взаимодействия смещаются в сторону онлайн и мобильных приложений.

В первом полугодии 2019 года цена полиса каско в среднем составила 35 тысяч рублей

- Все страховые компании сейчас стараются сделать для своих клиентов свои услуги не только доступными, но и удобными, - отметил заместитель генерального директора, главный андеррайтер САК "Энергогарант" Антон Легчилин. - Поэтому в зависимости от пожеланий и потребностей каждого клиента практически у каждого страховщика сейчас можно легко подобрать именно тот страховой продукт, с теми условиями, которые наиболее интересны для клиента. Мы, например, идем по пути максимально возможной индивидуализации предложений для каждого клиента, чтобы не заставлять его оплачивать лишние услуги и/или проводить какие-то неудобные или ненужные процедуры.

По словам Андрея Ковалева, за счет того, что большую часть документов страховщик получает во время заключения договора страхования, клиент избавлен от бумажной волокиты при урегулировании страхового случая. В большинстве случаев от него потребуется не более трех документов, чтобы получить возмещение или отремонтировать автомобиль.

Фото: Александр Рюмин/ТАСС
ЦБ разработал требования к объединению ОСАГО и каско

- Скорость урегулирования - одна из ключевых задач, и поэтому мы давно внедрили опцию, которая позволяет нашим клиентам при ДТП отправить машину в сервис непосредственно с места этого ДТП. Сейчас этой опцией пользуются около 80 процентов наших клиентов, - рассказал Ковалев.

В целом, несмотря на фактическое снижение объемов рынка, каско остается интересным для страховщиков, отмечают эксперты.

- Безусловно, определенные участники рынка балансируют на грани рентабельности, однако при должной организации процессов компания может успешно развивать бизнес в сегменте, - полагает Виталий Княгиничев. - Трансформация рынка каско неизбежна - он уже не вернется к объемам и той конструкции, которая существовала еще 5 лет назад. Страховщикам необходимо адаптироваться к новым условиям и обновлять портфолио, настраивать процесс урегулирования и "оцифровывать" каналы взаимодействия с клиентами.