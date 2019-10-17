В сегменте автокаско в первом полугодии количество договоров продолжило расти (около 3 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), а размер средней премии - падать (до 35,1 тысячи рублей, минус 5 процентов). Участники рынка связывают такую динамику с увеличением проникновения продуктов с франшизой и усеченным покрытием.

Сдавая машину в ремонт по каско, можно получить автомобиль на замену, в том числе каршеринговый. Фото: РИА Новости www.ria.ru

Объем и средний размер выплат при этом растут на фоне общего снижения аварийности. Дело в том, что стоимость запчастей увеличивается, а страхователи чаще заявляют более крупные убытки. Эксперты объясняют это дисциплинирующим эффектом франшизы, когда клиенты стараются не обращаться по случаям с небольшим ущербом.

- Клиенты все чаще задумываются о способах экономии. Именно поэтому так популярна франшиза и усеченные продукты, а также дополнительные скидки страховщиков, - указал директор дирекции розничного бизнеса "Ингосстраха" Виталий Княгиничев. - Проникновение полного каско в группе автомобилей до 5 лет упало на 25 процентов за период 2016-2018 годов. Кроме того, главное изменение в поведении потребителей, меняющее продуктовое портфолио, - стремление к индивидуализации и желание получать именно ту услугу, которая необходима. В сегменте каско активно расширяется список дополнительных услуг и сервисов для страхователей.

Основной вектор изменений продуктовой линейки - расширение списка дополнительных опций. Клиенты "Ингосстраха", например, могут оформить опцию, которая обеспечивает доступ к услугам такси и каршеринга в случае ДТП или ремонта ТС. Также недавно была запущена опция ограничения по пробегу - клиенты, редко использующие автомобиль, могут получить скидку на полис. Можно установить лимит в 5 тысяч километров (скидка составит 30 процентов) или 10 тысяч километров (20 процентов).

Также опытные водители могут воспользоваться опцией "каско за полцены", заплатив 50 процентов от страховой премии. При угоне или гибели автомобиля клиент получает выплату в полном объеме, а при наступлении риска "ущерб" необходимо доплатить разницу в оставшиеся 50 процентов от стоимости полиса. Подобные "тонкие настройки" позволяют страховым компаниям привлекать новых клиентов и повышать лояльность действующих.

Одной из наиболее популярных технологий в каско остается телематика, обеспечивающая сбор информации о манере вождения клиента через блок мониторингового устройства. Аккуратный водитель может рассчитывать на скидку до 30 процентов по полису с телематикой. При этом, как полагает директор департамента андеррайтинга и управления продуктами страховой компании "Согласие" Андрей Ковалев, телематика пока остается нишевым продуктом для отдельных категорий - молодых водителей, таксистов и других, но каналы взаимодействия смещаются в сторону онлайн и мобильных приложений.

В первом полугодии 2019 года цена полиса каско в среднем составила 35 тысяч рублей

- Все страховые компании сейчас стараются сделать для своих клиентов свои услуги не только доступными, но и удобными, - отметил заместитель генерального директора, главный андеррайтер САК "Энергогарант" Антон Легчилин. - Поэтому в зависимости от пожеланий и потребностей каждого клиента практически у каждого страховщика сейчас можно легко подобрать именно тот страховой продукт, с теми условиями, которые наиболее интересны для клиента. Мы, например, идем по пути максимально возможной индивидуализации предложений для каждого клиента, чтобы не заставлять его оплачивать лишние услуги и/или проводить какие-то неудобные или ненужные процедуры.

По словам Андрея Ковалева, за счет того, что большую часть документов страховщик получает во время заключения договора страхования, клиент избавлен от бумажной волокиты при урегулировании страхового случая. В большинстве случаев от него потребуется не более трех документов, чтобы получить возмещение или отремонтировать автомобиль.

- Скорость урегулирования - одна из ключевых задач, и поэтому мы давно внедрили опцию, которая позволяет нашим клиентам при ДТП отправить машину в сервис непосредственно с места этого ДТП. Сейчас этой опцией пользуются около 80 процентов наших клиентов, - рассказал Ковалев.

В целом, несмотря на фактическое снижение объемов рынка, каско остается интересным для страховщиков, отмечают эксперты.

- Безусловно, определенные участники рынка балансируют на грани рентабельности, однако при должной организации процессов компания может успешно развивать бизнес в сегменте, - полагает Виталий Княгиничев. - Трансформация рынка каско неизбежна - он уже не вернется к объемам и той конструкции, которая существовала еще 5 лет назад. Страховщикам необходимо адаптироваться к новым условиям и обновлять портфолио, настраивать процесс урегулирования и "оцифровывать" каналы взаимодействия с клиентами.