Социальное предпринимательство, пожалуй, самое общественно полезное экономическое новшество последних десятилетий, фактически совершившее революцию в базовых принципах современного бизнеса. В двух словах, это - предпринимательство, которое способствует решению социальных, культурных или экологических проблем. Прибыль при этом не самоцель, а средство для улучшения качества жизни людей. То есть, по факту, экономика с человеческим лицом.

Как явление социальное предпринимательство появилось в мире в конце прошлого века и в 2000-х уже стало важнейшим трендом любой развитой экономики. Среди тех, кто поддерживает проекты социального предпринимательства, основатель и президент Всемирного экономического форума в Давосе Клаус Шваб, президент компании eBay Джеффри Сколл, основатель и председатель совета директоров eBay Пьер Омидьяр и многие другие. А профессор экономики из Бангладеш Мухаммад Юнус стал обладателем Нобелевской премии мира 2006 года за концепцию микрокредитования, превратившись фактически в икону социального предпринимательства.

В России социальное предпринимательство стало развиваться чуть более десяти лет назад. Зачинателем его по праву считается созданный в 2007 году по инициативе президента "ЛУКОЙЛа" Вагита Алекперова Фонд региональных социальных программ "Наше будущее". 12 лет фонд ведет колоссальную работу по формированию принципов социального предпринимательства и финансированию проектов - он оказал поддержку почти двум с половиной сотням ориентированных на улучшение жизни людей программ в 56 регионах России. А еще активно продвигает принципы социального предпринимательства, поддерживая и тиражируя лучшие практики, распространяя передовой опыт. Как отмечал в одном из интервью Вагит Алекперов, "социальное предпринимательство стало массовым явлением, и следующий этап наших усилий - сформировать в России пул инвесторов, которые готовы вкладывать деньги в такие предприятия".

Прошедшая 17 октября в Москве церемония вручения наград учрежденной фондом премии "Импульс добра" показала - такой пул сформирован, а практика социального предпринимательства все активнее внедряется по всей стране, став действительно массовым явлением. Высокий статус и признание значимости премии подчеркивает тот факт, что участников и победителей премии приветствовали президент России Владимир Путин, главы правительства РФ, Совета Федерации и Государственной Думы . Среди гостей церемонии были зампред правительства РФ Ольга Голодец, руководители госведомств, российских регионов, представители крупнейших компаний страны и общественных организаций.

За время своего существования премия "Импульс добра" была вручена 79 лауреатам из 17 регионов России

За время своего существования премия была вручена 79 лауреатам из 17 регионов России. В этом году установлен рекорд по количеству заявок - 332 из 81 региона. Для сравнения - в прошлом году было 258 заявок. Заметно выросло количество проектов по поддержке детей с особенностями развития. Самое же большое число поступивших заявок - 161 - в номинации "За личный вклад в развитие социального предпринимательства". Следует отметить, что впервые учреждена номинация "За лучший стартап в сфере социального предпринимательства", на которую поступило сразу 86 заявок.

Рост масштабов социального предпринимательства очевиден. Как бесспорно и то, что сформировался стабильный круг инвесторов. На протяжении многих лет к партнерству в премии привлекается еще один пионер социального предпринимательства в стране - "Сибирская угольная энергетическая компания" ("СУЭК") российского предпринимателя Андрея Мельниченко и фонд "СУЭК-РЕГИОНАМ". Это единственная в стране компания, на протяжении многих лет поддерживающая "Импульс добра" и Фонд "Наше будущее".

Как отметил на церемонии вручения премии заместитель генерального директора СУЭК и президент фонда "СУЭК-РЕГИОНАМ" Сергей Григорьев, "отрадно, что мы находимся на одной волне и оба фонда - "Наше будущее" и "СУЭК-РЕГИОНАМ" - совместно делают большое и полезное для страны дело, помогая развиваться социальному предпринимательству".

Сергей Григорьев подчеркнул: "Мы много лет поддерживаем неравнодушных и активных людей в наших регионах. И видим, как проекты социального предпринимательства действительно делают жизнь россиян лучше, комфортнее. И в этом, конечно, есть большая заслуга и премии "Импульс добра", которая помогает подобным проектам, поддерживает энтузиастов, распространяет позитивный опыт и дает вдохновение".

Сегодня среди тех, кто активно поддерживает социальное предпринимательство в стране, такие гранды бизнеса, как "Норильский никель", "Северсталь", ОМК, "Металлоинвест", десятки менее крупных компаний. И их становится больше день ото дня. А значит, "Импульс добра" дает действительно мощный толчок социальной стабильности и развитию регионов.