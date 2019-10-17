Новости

Пятый муж Лолиты подал на развод 12:34
Сын "Тарзана" убил свою мать, бывшую "Мисс Флорида", и был застрелен 12:03
Умер Сэм Бобрик - один из создателей "Флинтстоунов" и Гомера Кучи 11:03
Фото: у Тимати родился сын 16.10.2019
Актриса Юрасова опровергла сообщения об обвинении ее в воровстве 16.10.2019

Видео: актриса Хелен Хант госпитализирована после ДТП

Новости
    17.10.2019, 11:38
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

56-летняя немаловажная американская актриса Хелен Хант была госпитализирована во вторник после ДТП в Лос-Анджелесе. Об этом сообщил, опубликовав соответствующее видео, портал TMZ.

Как уточняет ресурс, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, внедорожник, в котором актриса находилась на пассажирском сидении, перевернулся после того, как его подрезала другая машина.

Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
Пойманная с кокаином актриса Наталья Бочкарева не явилась в суд

По словам источника, лауреатка "Оскара" в номинации "За лучшую женскую роль" была доставлена ​​в медицинский центр Cedars-Sinai в Беверли-Хиллз с жалобами на боль. Состояние актрисы расценивалось как стабильное и она покинула медучреждение через несколько часов, так как не получила серьезных травим.

О состоянии водителей джипа и другого автомобиля не сообщается.

При этом источник акцентировал, что нетрезвое вождение в деле никак не замешано.

Хант, лауреат четырех "Эмми", и трех "Золотых глобусов", родилась в 1963 году в Калифорнии. Сниматься начала в семидесятые: "Бионическая женщина", "Лучше не бывает", "Девочка хотят повеселиться", "Изгой", "Пегги Сью вышла замуж", "Заплати другому", серия "Трансеры", "Друзья", "Без ума от тебя", "Проклятие нефритового скорпиона" - всего более ста проектов.

Ранее сообщалось, что исполнитель роли Джокера Хоакин Феникс врезался на своей Tesla в пожарную машину.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

Звезда "Как я встретил вашу маму" присоединился к касту новой "Матрицы" 16.10.2019
Муж Белохвостиковой отказался комментировать сообщения об ее операции 16.10.2019
Рок-группа Uriah Heep решила, что Киев и Минск находятся в России 16.10.2019
Бывшая жена Джереми Реннера рассказала, как он угрожал убить ее и себя 16.10.2019
⧣ США
Фото: kinopoisk.ru
Фото: актеры "Друзей" собрались в полном составе 16.10.2019
Дженнифер Энистон прокомментировала возможность продолжения "Друзей" 15.10.2019
Генри Кавилл признался, что и раньше был фанатом "Ведьмака" 15.10.2019
⧣ видео
Фото: kinopoisk.ru
Веном и Человек-паук сразятся друг с другом впервые за 12 лет 16.10.2019
Продюсер звезды "Дома 2" прокомментировала ее избиение на корпоративе 14.10.2019
Видео: в США арестована 81-летняя Джейн Фонда 13.10.2019
⧣ сериалы
Фото: kino-teatr.ru
СМИ: В Москве арестована с поличным актриса из сериала "Солдаты" Юрасова 16.10.2019
Пойманная с кокаином актриса Наталья Бочкарева не явилась в суд 15.10.2019
Близкие Анастасии Заворотнюк впервые подтвердили, что она больна 15.10.2019