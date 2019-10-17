Видео: актриса Хелен Хант госпитализирована после ДТП

56-летняя немаловажная американская актриса Хелен Хант была госпитализирована во вторник после ДТП в Лос-Анджелесе. Об этом сообщил, опубликовав соответствующее видео, портал TMZ.

Как уточняет ресурс, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, внедорожник, в котором актриса находилась на пассажирском сидении, перевернулся после того, как его подрезала другая машина.

По словам источника, лауреатка "Оскара" в номинации "За лучшую женскую роль" была доставлена ​​в медицинский центр Cedars-Sinai в Беверли-Хиллз с жалобами на боль. Состояние актрисы расценивалось как стабильное и она покинула медучреждение через несколько часов, так как не получила серьезных травим.

О состоянии водителей джипа и другого автомобиля не сообщается.

При этом источник акцентировал, что нетрезвое вождение в деле никак не замешано.

Хант, лауреат четырех "Эмми", и трех "Золотых глобусов", родилась в 1963 году в Калифорнии. Сниматься начала в семидесятые: "Бионическая женщина", "Лучше не бывает", "Девочка хотят повеселиться", "Изгой", "Пегги Сью вышла замуж", "Заплати другому", серия "Трансеры", "Друзья", "Без ума от тебя", "Проклятие нефритового скорпиона" - всего более ста проектов.

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