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17.10.2019 18:43

"Вивальди-оркестр" проедет по России

Текст: Северьян Цагарейшвили
В ноябре и предстоящей весной пройдет новый тур "Вивальди-оркестра": коллектив выступит в разных городах России. А его основатель и художественный руководитель, известная российская скрипачка Светлана Безродная, представит также в Москве новый спектакль, посвященный судьбе выдающихся русских эстрадных артистов первой половины прошлого века.
Фото: Виктор Толочко / РИА Новости Фото: Виктор Толочко / РИА Новости
Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Известный своим широким репертуаром "Вивальди-оркестр" в ноябре исполнит интересную "кроссоверскую" программу в тринадцати российских городах: помимо чисто классических сочинений, публика услышит джазовые обработки академических произведений, созданные крупнейшими джазистами прошлого столетия - Гленом Миллером, Дюком Эллингтоном и Томми Дорси. В концертах прозвучат и шедевры джазового и танцевального репертуара 1930-1950-х годов.

Фото: РИА Новости
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Весной "Вивальди-оркестр" отправится во второй большой тур - по городам Сибири и Поволжья: в честь 75-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной Войне в этой серии концертов будут звучать классические советские песни. Кроме того, в конце марта на сцене Концертного зала Чайковского в Москве будет показан музыкально-литературный спектакль Светланы Безродной и "Вивальди-оркестра" "Песни непокоренной державы" с участием артистов театра и кино. По сути, перед публикой пройдет вся история кровопролитной войны: мирные довоенные годы, страшные картины боевых действий, тяжелое послевоенное время.

Одним из центральных событий музыкального сезона "Вивальди-оркестра" станет авторский проект Светланы Безродной и Ростислава Черного: премьера ее нового спектакля состоится 8 ноября в Большом зале Консерватории. "На Родине и на чужбине. Легенды русской эстрады XX века" - это название представления, посвященного таким фигурам, как Федор Шаляпин и Александр Вертинский, Петр Лещенко и Леонид Утесов, Вадим Козин и Кэто Джапаридзе. В главных "ролях" на сцену вместе с "Вивальди-оркестром" выйдут в этот вечер легендарный балетный танцовщик Владимир Васильев и актер Александр Домогаров, а знаменитые произведения из программ известных артистов прозвучат в исполнении Александра Скляра, Сергея Маховикова и Полины Агуреевой.

Справка "РГ"

Первая часть предстоящего гастрольного тура "Вивальди-оркестра" пройдет с 10 по 25 ноября по маршруту: Киров, Ижевск, Пермь, Екатеринбург, Тюмень, Краснодар, Ростов-на-Дону, Воронеж, Тамбов, Пенза, Саратов, Самара, Ульяновск. Весной "Вивальди-Оркестр" посетит города Сибири и Поволжья.

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