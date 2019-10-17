Все детские лагеря пройдут проверку по новым требованиям

Как пояснила сенатор Лилия Гумерова, право работать с детьми останется только у организаций, включенных в специальный реестр, который будет размещен в интернете и доступен родителям. Тех, кто не включен в реестр, но принимает детей на отдых, ждут штрафы - от 500 тысяч до миллиона рублей.

"За предоставление недостоверных сведений или систематические нарушения организацию исключат из указанного реестра. Кроме того, за нарушения в сфере отдыха и оздоровления детей вводятся достаточно серьезные административные штрафы в размере от пятисот тысяч до одного миллиона рублей", - сказала она.

По словам сенатора, качество и безопасность детского отдыха станут выше.

Закон требует устанавливать, что организации детского отдыха обязаны создавать безопасные условия пребывания детей, в том числе детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья; обеспечивать их содержание и питание.

В них должно быть организовано оказание первой медицинской помощи, если она необходима. В том числе если она понадобилась, когда дети находились в природной среде, шли по туристическому маршруту, были в экспедиции или на слете.

Лагерям нужно подать документы на включение в реестр до 1 мая, чтобы иметь право работать в предстоящем сезоне

Казалось бы, это прописные истины, но их законодательное закрепление необходимо, чтобы привлекать нарушителей к ответственности.

Также обязательно должна быть обеспечена пожарная и антитеррористическая безопасность. В лагерях должны быть службы безопасности, спасательные посты в местах купания детей.

Плюс у каждой организации должно быть санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии всем требованиям. А работники лагерей должны проходить регулярные медосмотры.

За ведение реестров будут отвечать региональные власти. Размещаться они будут на их официальных сайтах. Также регион будет проверять достоверность сведений, предоставляемых детскими лагерями и санаториями для включения и в реестр.

Чтобы уже в следующем году занять свое место в реестре, лагерям нужно будет подать необходимые документы до 1 мая.

Тем временем, по данным "Социального навигатора" МИА "Россия сегодня", Москва, Краснодарский край и Свердловская область стали лучшими регионами по организации детского отдыха, в аутсайдерах оказался Ненецкий автономный округ.