Все детские лагеря пройдут проверку по новым требованиям

Как пояснила сенатор Лилия Гумерова, право работать с детьми останется только у организаций, включенных в специальный реестр, который будет размещен в интернете и доступен родителям. Тех, кто не включен в реестр, но принимает детей на отдых, ждут штрафы - от 500 тысяч до миллиона рублей.
"За предоставление недостоверных сведений или систематические нарушения организацию исключат из указанного реестра. Кроме того, за нарушения в сфере отдыха и оздоровления детей вводятся достаточно серьезные административные штрафы в размере от пятисот тысяч до одного миллиона рублей", - сказала она.
По словам сенатора, качество и безопасность детского отдыха станут выше.
Закон требует устанавливать, что организации детского отдыха обязаны создавать безопасные условия пребывания детей, в том числе детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья; обеспечивать их содержание и питание.
В них должно быть организовано оказание первой медицинской помощи, если она необходима. В том числе если она понадобилась, когда дети находились в природной среде, шли по туристическому маршруту, были в экспедиции или на слете.
Казалось бы, это прописные истины, но их законодательное закрепление необходимо, чтобы привлекать нарушителей к ответственности.
Также обязательно должна быть обеспечена пожарная и антитеррористическая безопасность. В лагерях должны быть службы безопасности, спасательные посты в местах купания детей.
Плюс у каждой организации должно быть санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии всем требованиям. А работники лагерей должны проходить регулярные медосмотры.
За ведение реестров будут отвечать региональные власти. Размещаться они будут на их официальных сайтах. Также регион будет проверять достоверность сведений, предоставляемых детскими лагерями и санаториями для включения и в реестр.
Чтобы уже в следующем году занять свое место в реестре, лагерям нужно будет подать необходимые документы до 1 мая.
Тем временем, по данным "Социального навигатора" МИА "Россия сегодня", Москва, Краснодарский край и Свердловская область стали лучшими регионами по организации детского отдыха, в аутсайдерах оказался Ненецкий автономный округ.