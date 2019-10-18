Федеральный закон от 16 октября 2019 г. N 336-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования государственного регулирования организации отдыха и оздоровления детей"

Принят Государственной Думой 26 сентября 2019 года

Одобрен Советом Федерации 9 октября 2019 года

Статья 1

Абзац третий части второй статьи 14 Федерального закона от 24 ноября 1996 года N 132-ФЗ "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 49, ст. 5491; 2007, N 7, ст. 833; 2012, N 19, ст. 2281; 2015, N 27, ст. 3946; 2017, N 1, ст. 6; 2018, N 24, ст. 3416) изложить в следующей редакции:

"устанавливает совместно с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации в сфере организации отдыха и оздоровления детей, общие требования к организации и проведению в природной среде следующих мероприятий с участием детей, являющихся членами организованной группы несовершеннолетних туристов: прохождения туристских маршрутов, других маршрутов передвижения, походов, экспедиций, слетов и иных аналогичных мероприятий, а также указанных мероприятий с участием организованных групп детей, проводимых организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и организациями отдыха детей и их оздоровления, и к порядку уведомления уполномоченных органов государственной власти о месте, сроках и длительности проведения таких мероприятий.".

Статья 2

Внести в Федеральный закон от 24 июля 1998 года N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3802; 2004, N 35, ст. 3607; N 52, ст. 5274; 2007, N 27, ст. 3213, 3215; 2008, N 30, ст. 3616; 2009, N 18, ст. 2151; N 23, ст. 2773; N 51, ст. 6163; 2011, N 30, ст. 4600; 2013, N 14, ст. 1666; N 26, ст. 3208; N 27, ст. 3477; N 48, ст. 6165; N 49, ст. 6329; 2015, N 27, ст. 3970; N 29, ст. 4365; N 48, ст. 6724; 2017, N 1, ст. 6; 2018, N 17, ст. 2434; N 24, ст. 3403) следующие изменения:

1) абзац девятый статьи 1 изложить в следующей редакции:

"организации отдыха детей и их оздоровления - организации (независимо от их организационно-правовых форм) сезонного или круглогодичного действия, стационарного и (или) нестационарного типа, с круглосуточным или дневным пребыванием, оказывающие услуги по организации отдыха и оздоровления детей (организации отдыха детей и их оздоровления сезонного или круглогодичного действия, лагеря, организованные образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время (с круглосуточным или дневным пребыванием), детские лагеря труда и отдыха, детские лагеря палаточного типа, детские специализированные (профильные) лагеря, детские лагеря различной тематической направленности). В целях настоящего Федерального закона к организациям отдыха детей и их оздоровления приравниваются индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги по организации отдыха и оздоровления детей, в случае соблюдения требований, установленных настоящим Федеральным законом;";

2) в статье 12:

а) пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2. В целях повышения качества и безопасности отдыха и оздоровления детей организация отдыха детей и их оздоровления обязана:

создавать безопасные условия пребывания в ней детей, в том числе детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья (в случае приема данных категорий детей в организацию отдыха детей и их оздоровления), присмотра и ухода за детьми; обеспечивать их содержание и питание, организацию оказания первой помощи и медицинской помощи детям в период их пребывания в организации отдыха детей и их оздоровления в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе в случае проведения в природной среде следующих мероприятий с участием детей: прохождения туристских маршрутов, других маршрутов передвижения, походов, экспедиций, слетов и иных аналогичных мероприятий; обеспечивать соблюдение требований о медицинских осмотрах работников организации отдыха детей и их оздоровления, требований обеспечения антитеррористической защищенности, пожарной безопасности, наличие охраны или службы безопасности, спасательных постов в местах купания детей, а также наличие санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии деятельности, осуществляемой организацией отдыха детей и их оздоровления, санитарно-эпидемиологическим требованиям;

представлять сведения о своей деятельности в уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере организации отдыха и оздоровления детей для включения в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления;

исполнять иные обязанности, установленные законодательством Российской Федерации.";

б) дополнить пунктом 21 следующего содержания:

"21. Организации, не включенные в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления, не вправе оказывать услуги по организации отдыха и оздоровления детей.";

3) в статье 121:

а) в пункте 1:

абзац шестой признать утратившим силу;

дополнить абзацами следующего содержания:

"установление общих принципов формирования и ведения реестров организаций отдыха детей и их оздоровления, разработка и утверждение типового реестра организаций отдыха детей и их оздоровления;

установление совместно с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации в сфере государственного регулирования туристской деятельности, общих требований к организации и проведению в природной среде следующих мероприятий с участием детей, являющихся членами организованной группы несовершеннолетних туристов: прохождения туристских маршрутов, других маршрутов передвижения, походов, экспедиций, слетов и иных аналогичных мероприятий, а также указанных мероприятий с участием организованных групп детей, проводимых организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и организациями отдыха детей и их оздоровления, и к порядку уведомления уполномоченных органов государственной власти о месте, сроках и длительности проведения таких мероприятий.";

б) пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2. К полномочиям уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере организации отдыха и оздоровления детей относятся:

реализация на территории субъекта Российской Федерации основ государственной политики в сфере организации отдыха и оздоровления детей, включая обеспечение безопасности их жизни и здоровья;

установление порядка формирования и ведения реестра организаций отдыха детей и их оздоровления на территории субъекта Российской Федерации, проверка сведений, представленных организациями отдыха детей и их оздоровления для включения таких организаций в указанный реестр в соответствии с общими принципами формирования и ведения реестра организаций отдыха детей и их оздоровления;

формирование и ведение реестра организаций отдыха детей и их оздоровления, а также его размещение на официальном сайте этого органа в сети "Интернет";

осуществление в пределах своих полномочий регионального государственного контроля за достоверностью, актуальностью и полнотой сведений об организациях отдыха детей и их оздоровления, содержащихся в реестре организаций отдыха детей и их оздоровления;

обеспечение координации деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющих государственный надзор в сфере образования, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих федеральный государственный надзор за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, федеральный государственный надзор в области защиты прав потребителей, федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, федеральный государственный пожарный надзор, государственный контроль качества и безопасности медицинской деятельности, а также обеспечивающих безопасность людей на водных объектах, органов местного самоуправления в сфере организации отдыха и оздоровления детей, общественных организаций и объединений;

взаимодействие с органами исполнительной власти иных субъектов Российской Федерации в случае направления детей в организации отдыха детей и их оздоровления, находящиеся за пределами территории данного субъекта Российской Федерации.";

4) дополнить статьями 122 - 124 следующего содержания:

"Статья 122. Основания для включения организации в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления и исключения организации отдыха детей и их оздоровления из указанного реестра

1. Основанием для включения организации в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления является осуществление деятельности в сфере организации отдыха и оздоровления детей или намерение осуществлять такую деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации при наличии условий для ее осуществления, что подтверждается представлением в уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере организации отдыха и оздоровления детей сведений, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи.

2. Организации для включения в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления представляют в уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере организации отдыха и оздоровления детей следующие сведения:

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации отдыха детей и их оздоровления либо индивидуального предпринимателя;

копии учредительных документов организации отдыха детей и их оздоровления, заверенные в установленном порядке;

полное и сокращенное (если имеется) наименования организации отдыха детей и их оздоровления, а в случае, если в учредительных документах организации отдыха детей и их оздоровления наименование указано на одном из языков народов Российской Федерации и (или) на иностранном языке, также наименование организации отдыха детей и их оздоровления на этом языке (для юридических лиц);

адрес (место нахождения) организации отдыха детей и их оздоровления, в том числе фактический адрес, контактный телефон, адреса электронной почты и официального сайта в сети "Интернет" (при наличии);

организационно-правовая форма и тип организации отдыха детей и их оздоровления;

идентификационный номер налогоплательщика;

оказываемые организацией отдыха детей и их оздоровления услуги по организации отдыха и оздоровления детей, в том числе по размещению, проживанию, питанию детей;

дата ввода в эксплуатацию объектов (зданий, строений, сооружений), используемых организацией отдыха детей и их оздоровления (для организаций отдыха детей и их оздоровления стационарного типа);

сведения о наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии деятельности в сфере организации отдыха и оздоровления детей, осуществляемой организацией отдыха детей и их оздоровления, санитарно-эпидемиологическим требованиям, а также дата выдачи указанного заключения;

информация о результатах проведения органами, осуществляющими государственный контроль (надзор), плановых и внеплановых проверок в текущем году (при наличии) и в предыдущем году;

сведения о наличии лицензии на медицинскую деятельность либо договора об оказании медицинской помощи, заключаемого между организацией отдыха детей и их оздоровления и медицинской организацией;

сведения о наличии лицензии на осуществление образовательной деятельности (в случае осуществления организацией образовательной деятельности по основным и дополнительным общеобразовательным программам, основным программам профессионального обучения);

сведения об обеспечении в организации отдыха детей и их оздоровления доступности услуг для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе условий для хранения лекарственных препаратов для медицинского применения и специализированных продуктов лечебного питания, передаваемых в указанную организацию родителями или иными законными представителями ребенка, нуждающегося в соблюдении предписанного лечащим врачом режима лечения (в случае приема данных категорий детей в организацию отдыха детей и их оздоровления).

3. В реестр организаций отдыха детей и их оздоровления подлежат включению организации отдыха детей и их оздоровления и (или) их филиалы, индивидуальные предприниматели в соответствии с общими принципами формирования и ведения реестра организаций отдыха детей и их оздоровления.

4. Основаниями для отказа во включении организации в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления являются:

непредставление сведений, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи;

представление недостоверных сведений, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи, в случае выявления уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере организации отдыха и оздоровления детей нарушений законодательства Российской Федерации в сфере организации отдыха и оздоровления детей, которые могут повлечь причинение вреда жизни и здоровью детей, находящихся в организации.

5. Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере организации отдыха и оздоровления детей в течение 20 рабочих дней со дня поступления сведений, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи, принимает решение о включении организации в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления либо об отказе во включении организации в указанный реестр.

6. Организация отдыха детей и их оздоровления обязана уведомить уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере организации отдыха и оздоровления детей об изменении сведений о данной организации, внесенных в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления, в течение 10 рабочих дней со дня возникновения таких изменений. Документы, подтверждающие достоверность таких изменений, могут быть представлены в форме электронных документов. Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере организации отдыха и оздоровления детей в течение 10 рабочих дней со дня поступления уведомления об изменении сведений и документов, подтверждающих достоверность таких изменений, вносит изменения в сведения об организации отдыха детей и их оздоровления, содержащиеся в указанном реестре.

7. Основаниями для исключения организации отдыха детей и их оздоровления из реестра организаций отдыха детей и их оздоровления являются:

прекращение деятельности в сфере организации отдыха и оздоровления детей, в том числе в случаях исключения организации отдыха детей и их оздоровления из единого государственного реестра юридических лиц или единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, внесения изменений в учредительные документы организации отдыха детей и их оздоровления, если такие изменения повлекут невозможность осуществления деятельности в сфере организации отдыха и оздоровления детей;

систематическое нарушение организацией отдыха детей и их оздоровления требований настоящего Федерального закона, иных федеральных законов, законов субъектов Российской Федерации, невыполнение в установленный срок предписаний, выданных органами государственного контроля (надзора), об устранении нарушений законодательства Российской Федерации в сфере организации отдыха и оздоровления детей, которые могут повлечь причинение вреда жизни и здоровью детей, находящихся в организации отдыха детей и их оздоровления, и которые выявлены по итогам проведения плановых и внеплановых проверок указанной организации;

выявление уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере организации отдыха и оздоровления детей недостоверных сведений об указанной организации и (или) ее филиале, представленных для включения в указанный реестр, свидетельствующих об отсутствии необходимых условий для осуществления деятельности в сфере организации отдыха и оздоровления детей.

Статья 123. Последствия исключения организации из реестра организаций отдыха детей и их оздоровления

1. В случае исключения организации из реестра организаций отдыха детей и их оздоровления при отсутствии угрозы причинения вреда жизни и здоровью детей организация завершает исполнение обязательств по обеспечению отдыха и оздоровления детей, если на момент исключения из реестра она приступила к их исполнению.

2. В случае принятия решения об исключении организации, приступившей к исполнению обязательств по обеспечению отдыха и оздоровления детей, из реестра организаций отдыха детей и их оздоровления при наличии угрозы причинения вреда жизни и здоровью детей уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере организации отдыха и оздоровления детей совместно с заинтересованными территориальными органами федеральных органов исполнительной власти и иными уполномоченными органами в соответствии с законодательством Российской Федерации в рамках своих полномочий принимают меры по предотвращению причинения такого вреда, а также (при необходимости) по доставлению детей их родителям или иным законным представителям.

3. В случае, предусмотренном пунктом 2 настоящей статьи, уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере организации отдыха и оздоровления детей, принявший решение об исключении организации из реестра организаций отдыха детей и их оздоровления, незамедлительно уведомляет об этом соответствующие государственные органы.

4. Организация, исключенная из реестра организаций отдыха детей и их оздоровления, в случае, предусмотренном пунктом 2 настоящей статьи, обязана принять меры по предотвращению причинения вреда жизни и здоровью детей, а также содействовать уполномоченным органам в принятии соответствующих мер.

Статья 124. Обеспечение соблюдения требований законодательства Российской Федерации в сфере организации отдыха и оздоровления детей

В целях обеспечения соблюдения требований законодательства Российской Федерации в сфере организации отдыха и оздоровления детей федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими государственный контроль (надзор) в соответствии с установленными полномочиями, и их территориальными подразделениями осуществляется государственный контроль (надзор) в соответствующей сфере деятельности по вопросам, связанным с образовательной, трудовой, транспортной деятельностью, защитой прав потребителей и санитарно-эпидемиологическим благополучием населения, безопасностью людей на водных объектах, выполнением требований пожарной безопасности на объектах отдыха и оздоровления детей, качеством и безопасностью медицинской деятельности в организациях отдыха детей и их оздоровления, в соответствии с законодательством Российской Федерации.".

Статья 3

В подпункте 243 пункта 2 статьи 263 Федерального закона от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 42, ст. 5005; 2003, N 27, ст. 2709; 2005, N 1, ст. 17, 25; 2006, N 1, ст. 10; N 23, ст. 2380; N 30, ст. 3287; N 31, ст. 3452; N 44, ст. 4537; N 50, ст. 5279; 2007, N 1, ст. 21; N 13, ст. 1464; N 21, ст. 2455; N 30, ст. 3747, 3805, 3808; N 43, ст. 5084; N 46, ст. 5553, 5556; 2008, N 29, ст. 3418; N 30, ст. 3613, 3616; N 48, ст. 5516; N 52, ст. 6236; 2009, N 48, ст. 5711; N 51, ст. 6163; 2010, N 15, ст. 1736; N 31, ст. 4160; N 41, ст. 5190; N 46, ст. 5918; N 47, ст. 6030, 6031; N 49, ст. 6409; N 52, ст. 6984; 2011, N 17, ст. 2310; N 27, ст. 3881; N 29, ст. 4283; N 30, ст. 4572, 4590, 4594; N 48, ст. 6727, 6732; N 49, ст. 7039, 7042; N 50, ст. 7359; 2012, N 10, ст. 1158, 1163; N 18, ст. 2126; N 31, ст. 4326; N 50, ст. 6957, 6967; N 53, ст. 7596; 2013, N 14, ст. 1663; N 19, ст. 2331; N 23, ст. 2875, 2876, 2878; N 27, ст. 3470, 3477; N 40, ст. 5034; N 43, ст. 5454; N 48, ст. 6165; N 51, ст. 6679, 6691; N 52, ст. 6981, 7010; 2014, N 11, ст. 1093; N 14, ст. 1562; N 22, ст. 2770; N 26, ст. 3371; N 30, ст. 4256, 4257; N 42, ст. 5615; N 43, ст. 5799; N 45, ст. 6138; 2015, N 1, ст. 11; N 13, ст. 1807, 1808; N 27, ст. 3947; N 29, ст. 4359; N 41, ст. 5628; 2016, N 23, ст. 3283; N 26, ст. 3866; N 27, ст. 4222; 2017, N 1, ст. 6; N 31, ст. 4828; N 45, ст. 6573; N 50, ст. 7563; 2018, N 1, ст. 26, 27, 87; N 7, ст. 972, 975; N 17, ст. 2425; N 24, ст. 3414; N 31, ст. 4834, 4856; N 32, ст. 5113, 5133; N 53, ст. 8424, 8454; 2019, N 6, ст. 461; N 12, ст. 1226) слова "осуществления регионального контроля за соблюдением требований законодательства Российской Федерации в сфере организации отдыха и оздоровления детей," заменить словами "осуществления в пределах своих полномочий регионального государственного контроля за достоверностью, актуальностью и полнотой сведений об организациях отдыха детей и их оздоровления, содержащихся в реестре организаций отдыха детей и их оздоровления,".

Статья 4

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования, за исключением пункта 1 и подпункта "б" пункта 2 статьи 2 настоящего Федерального закона.

2. Пункт 1 и подпункт "б" пункта 2 статьи 2 настоящего Федерального закона вступают в силу с 1 июня 2020 года.

3. Организации отдыха детей и их оздоровления, осуществляющие деятельность в сфере организации отдыха и оздоровления детей, должны представить сведения, необходимые для включения их в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления, до 1 мая 2020 года.

Президент Российской Федерации В. Путин