Людмила Айвар, адвокат.

Пока инициатива Минстроя по поводу того, что окна домов оснастят специальными устройствами, которые обезопасят детей от выпадения, только рассматривается. Когда это свершится? Все еще только в перспективе.

А на сегодняшний момент огромное количество детей погибает, выпав из окон в жилых домах, где нет этого специального оборудования. И несчастные случаи происходят по разным причинам: есть и недосмотр родителей, если ребенка оставили одного, он залез на подоконник, где-то сорвалась москитная сетка... Но главная, на мой взгляд, - это небезопасные конструкции. Не может родитель целыми днями находиться рядом с ребенком и контролировать, не подойдет ли тот к окну. У нас почему-то часто всю ответственность за присмотр и безопасность детей возлагают исключительно на родителей. Между прочим, не у всех мам и пап есть возможность и финансовые средства для того, чтобы хорошо оборудовать окна, высоту ограждений на балконах, лоджиях и так далее.

А вот те изготовители окон, которые устанавливают их в домах, особенно в старых, когда люди меняют оконные конструкции, не заботятся о безопасности, хотя это их первостепенная задача. Мое мнение такое: необходимо прежде всего разработать такую систему защиты окон, которая могла бы обезопасить уже построенные жилые дома, уже построенные квартиры, в которых проживают дети. А потом уже, конечно, строить новые, учитывать проблему безопасности.

Было бы неплохо в этом вопросе перенимать и европейский опыт. Даже если рассмотреть какие-то гостиницы или дома в той же Европе, окна в них не открываются настежь. Можно открыть окно только для того, чтобы проветрить помещение.

Недавно я наблюдала, как устроены окна в нескольких апартаментах в высотных домах в Соединенных Штатах Америки. Там они огромные, витринные. Но открываются лишь чуть-чуть - встроена специальная безопасная конструкция, которая позволяет тебе лишь высунуть на улицу руку. А голова не пролезет. Вывалиться из такого окна просто невозможно.

Да что там говорить. Много чего у нас вокруг не учитывает специфику присутствия детей и очень для них опасно. Например, железная дорога, которая не везде оснащена специальными переходами, очень много детей погибает под высокоскоростными поездами. Также стоит больше внимания уделять обычной дороге, где не оформлены пешеходные переходы. И обезопасить строительные объекты, которые надлежащим образом не закрыты от доступа посторонних лиц, в том числе и подростков, у которых сейчас модно залезть на какую-нибудь верхотуру, на башенный кран, к примеру, и сделать селфи, потом выложить его в Instagram. Не стоит забывать, что на должностных лицах лежит бремя за создание зоны безопасности.