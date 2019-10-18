Аналитики: Россияне едят слишком много яиц

"На протяжении последних десяти лет подушевое потребление яиц в России росло в среднем на один процент в год", - пишет РБК, ссылаясь на подготовленный аналитиками отчет.

При этом потребление яиц в России на 17 процентов выше, чем в США, где каждый житель в год в среднем съедает по 240 яиц, и на 33 процента, чем в Европе (среднедушевое потребление составляет 210 яиц в год).

Но в Китае каждый житель съедает по 300 яиц в год, это на семь процентов больше, чем в России. КНР является крупнейшим мировым рынком яйца, говорится в отчете.

В России год назад отмечался резкий рост стоимости этого продукта. Производители объясняли его ростом издержек. Сейчас стоимость яиц снижается. С конца декабря прошлого года, по данным Росстата, продукт подешевел на 24,5 процента.