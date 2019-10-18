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18.10.2019 07:38
Рубрика: Общество

Аналитики: Россияне едят слишком много яиц

Текст: Евгений Гайва
Житель России в среднем съедает в год 280 яиц при рекомендованной норме в 260 яиц, выяснили аналитики Sberbank CIB. Таким образом, потребление россиянами этого продукта на восемь процентов выше нормы.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"На протяжении последних десяти лет подушевое потребление яиц в России росло в среднем на один процент в год", - пишет РБК, ссылаясь на подготовленный аналитиками отчет.

Фото: iStock
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При этом потребление яиц в России на 17 процентов выше, чем в США, где каждый житель в год в среднем съедает по 240 яиц, и на 33 процента, чем в Европе (среднедушевое потребление составляет 210 яиц в год).

Но в Китае каждый житель съедает по 300 яиц в год, это на семь процентов больше, чем в России. КНР является крупнейшим мировым рынком яйца, говорится в отчете.

В России год назад отмечался резкий рост стоимости этого продукта. Производители объясняли его ростом издержек. Сейчас стоимость яиц снижается. С конца декабря прошлого года, по данным Росстата, продукт подешевел на 24,5 процента.

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