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18.10.2019 11:00
Рубрика: Российский автопром

АвтоВАЗ зарегистрировал фирменный слоган

Текст: Михаил Азнавуров
АвтоВАЗ зарегистрировал в Роспатенте сочетание логотипа Lada с фирменным слоганом. Свидетельство на эмблему марки с подписью "Новые горизонты" под ней датируется 9 октября 2019 года, оно опубликовано в базе Роспатента (номер - 729611). Отдельным документом 729610 зарегистрирован англоязычный вариант "New Horizons" - для экспортных рынков.
Фото: База "Роспатента". Фото: База "Роспатента".
Фото: База "Роспатента".
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
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Напомним, единый рекламный слоган "Новые горизонты" АвтоВАЗ использует с ноября 2018 года. Его можно увидеть на официальном сайте, в телерекламе, в полиграфической и сувенирной продукции. Слоган был разработан под руководством директора по маркетингу Lada Фабьена Гульми, который работает на АвтоВАЗе с января 2018 года. Сам Гульми отзывался о нем как об оригинальном, запоминающемся и прежде никогда не встречавшемся в автомобильной индустрии.

За последние 20 лет АвтоВАЗ перепробовал много различных слоганов, среди них были такие, как "Lada - то, что надо!", "Lada - ключ к дорогам России" и "Lada. Полный фарш!". Не все из них компания защищала в Роспатенте.

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