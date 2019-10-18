Дэвид Духовны снимется в ремейке культового "Колдовства"

Американский актер и автор-исполнитель Дэвид Духовны, не появлявшийся на больших экранах больше пяти лет, возвращается в полнометражное кино. И сразу - в довольно приободряющий, пожалуй, проект.

Как передает Deadline, речь идет о ремейке культового молодежного хоррора "Колдовство" (The Craft).

Оригинальная лента Эндрю Флеминга вышла в 1996-м и рассказывала про оккультные неприятности группы девочек-подростков из католической школы.

В главных ролях там снялись Робин Танни, Файруза Балк, Нив Кэмпбелл и Рэйчел Тру. Которых в ремейке заменят Кэйли Спэни ("Ничего хорошего в отеле "Эль Рояль", второй "Тихоокеанский рубеж"), Гидеон Адлон ("Общество", "Секса не будет!!!"), Лови Симон ("Оранжевый - хит сезона", "Голубая кровь") и Зои Луна ("Поза").

Сценарист и режиссер проекта - 37-летняя актриса и драматург Зои Листер Джонс ("Жизнь в деталях", "Новенькая"). Эндрю Флеминг выступит сопродюсером.

Лента находится в пре-продакшн. Сроки пока не обозначены.

Напомним. 59-летний Духовны последний раз появлялся на большом экране в 2013-м - в драме "Громче слов". Большую часть времени плодовито посвящая сериалам ("Водолею", финалу "Секретных материалов" и "третьему сезону" "Твин Пикс"), музыке и писательству.