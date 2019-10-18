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18.10.2019 11:56
Рубрика: Digital
Проект: Новости интеллектуальной собственности

Эксперты обсудили способы борьбы c пиратством в интернете

Цифровой сервис n'RIS принял участие в 4-й Международной конференции ConTech 2019 в Москве. На полях профильной конференции по вопросам развития рынка контента для ТВ ConTech 2019.
Фото: пресс-служба n'RIS. Фото: пресс-служба n'RIS.
Фото: пресс-служба n'RIS.

Content & Technology for Digital TV & Video in Russia состоялся футурологический круглый стол на тему "Российский ТВ-рынок без пиратов". В нем приняли участие заместитель генерального директора n'RIS Валерия Брусникина, генеральный директор онлайн-кинотеатра MEGOGO Виктор Чеканов, генеральный директор Amedia TV Дмитрий Сычугов, исполнительный вице-президент кинокомпании Star Media Никита Трынкин, генеральный директор телекомпании "Первый ТВЧ" Максим Полухин, главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Карен Казарян.

Модераторами выступили владелец юридической компании "КАТКОВ И ПАРТНЕРЫ" Павел Катков и редактор портала PRO IoT Алексей Жданов. Открывая дискуссию, Павел Катков отметил, что круглый стол собрал экспертов с разными точками зрения на действующее антипиратское законодательство и подходы к борьбе с пиратством.

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По мнению заместителя генерального директора n'RIS Валерии Брусникиной, чтобы победить пиратство, нужен целый комплекс мер, которые необходимо принимать не только на уровне законодательства, но и с помощью технологических решений: "Если кино - это десятки тысяч единиц контента, то музыка - сотни миллионов единиц. При таких объемах без технологических решений бороться с пиратством невозможно. Услуга Antipiracy сервиса n'RIS позволяет обрабатывать миллионы единиц аудио- и видеоконтента, мониторить ссылки на наличие пиратского контента, рассылать претензии. Кроме того, мы предлагаем вводить так называемые белые списки для музыки, кино и даже для товарных знаков. С помощью таких списков можно фиксировать тех, кто получил лицензию, а также блокировать всех тех, у кого ее нет".

Генеральный директор онлайн-кинотеатра MEGOGO Виктор Чеканов считает, что большое значение имеет воспитание культуры потребления контента: "Чтобы уровень пиратства в нашей стране снижался и дальше, нам необходимо идти по пути Германии - там пользователей штрафуют за потребление пиратской продукции".

Генеральный директор Amedia TV Дмитрий Сычугов уверен, что наиболее эффективный способ борьбы с пиратами - это ограничение доступа к контенту: "Мы наблюдали такую ситуацию на 8-м сезоне сериала "Игра престолов". Усложнив доступ к контенту, мы добились отличных коммерческих результатов - заработали не только мы, но и наши партнеры".

Комментируя проблему ответственности потребителей, Валерия Брусникина добавила: "Для основной массы людей фильмы, музыка и прочий контент не является чужой собственностью. Надо, чтобы люди понимали, что контент - это такая же собственность, как машины и квартиры, и тогда нам будет проще бороться с пиратством".

Фото: Из личного архива Тобиаса Хайнинга
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Однако проблемы исходят далеко не всегда лишь от потребителей и пиратов: генеральный директор телекомпании "Первый ТВЧ" Максим Полухин рассказал о том, что в России даже официальные операторы кабельного телевидения работают по пиратским схемам: "Многие кабельные операторы воруют телеканалы для своих пакетов. При этом они даже не пытаются договориться с правообладателем. Есть еще одна проблема: повышение качества пиратских сайтов. Очень часто пользователи не могут отличить легальный ресурс от нелегального, ведь есть платные пиратские сайты. К сожалению, в России не ведется глобальная статистика убытков правообладателей от пиратской деятельности. Например, в Италии и Канаде пираты наносят экономике миллиардные ущербы".

В свою очередь, главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций, (РАЭК) Карен Казарян отметил, что производителям аудио- и видеоконтента стоит обратить снимание на гейм-индустрию, где пиратства практически не существует: "В России и в мире игровая индустрия обогнала по объемам все остальные контентные индустрии вместе взятые. Они долго шли к тому, чтобы потребители платили деньги правообладателям, а не скачивали игры с пиратских сайтов. Даже глава Netflix говорит о том, что наши конкуренты - не другие онлайн-кинотеатры, а производители игр, потому что геймеры тратят больше денег, чем кинозрители".

Исполнительный вице-президент кинокомпании Star Media Никита Трынкин рассказал об опыте борьбы с пиратством и отметил эффективность сотрудничества с n'RIS: "У нас большая библиотека - более 6000 часов контента. С помощью услуги Antipiracy мы закрыли 80 процентов ссылок, благодаря чему наш доход вырос на 30-40 процентов. Но вся борьба впереди: стоит отметить, что пока вы закрываете 10 процентов пиратских ссылок, люди перетекают на другие ресурсы с украденным контентом".

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n'RIS - международная площадка для учета, хранения и оборота прав на объекты интеллектуальной собственности, содержащая актуальные сведения об авторах и правообладателях.

n'RIS предоставляет авторам и правообладателям возможность депонирования результата интеллектуальной деятельности - хранения исходного экземпляра на сервисе n'RIS в специальной защищенной ячейке.

Размещение произведений на сервисе n'RIS позволяет выкладывать их на внутренней B2B-витрине, а также получить прямой доступ к ведущим мировым B2C-витринам без участия организаций-посредников.

Используя технологии блокчейн, инфраструктура n'RIS предоставляет правообладателям инструменты для защиты идеи и подтверждения авторства, механизмы для правовой защиты и охраны объектов интеллектуальной собственности в сети Интернет, а также служит площадкой для заключения смарт-контрактов между правообладателями и пользователями.

 

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