Эрдоган хочет договориться с РФ о выводе курдов из Манбиджа

Анкара хотела бы договориться с Москвой о выводе курдских формирований из сирийского Манбиджа. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Наша цель - добиться разумного соглашения с Россией. Наше условие - чтобы террористы Рабочей партии Курдистана были вычищены с территорий, которые сейчас контролирует (сирийский - прим. "РГ") режим", - цитирует Эрдогана РИА Новости.

Он также добавил, что у Анкары не будет причин для беспокойства, если Манбидж окажется под контролем сирийского правительства.

Напомним, что ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин и его турецкий коллега намерены 22 октября на переговорах в Сочи обсудить урегулирование сирийского вопроса.