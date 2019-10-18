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18.10.2019 19:06
Рубрика: В мире

Эрдоган назвал даты завершения третьего этапа поставок С-400 в Турцию

Текст: Диана Ковалева

Третий этап поставок российских зенитных ракетных систем С-400 будет выполнен в ноябре или декабре этого года. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Наше сотрудничество [с Россией] продолжается. Третий этап поставок будет завершен либо в конце ноября, либо в декабре", - цитирует президента Турции ТАСС.

Фото: U.S. Military/Wikimedia.org
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При этом турецкий лидер также отметил, что военно-техническое сотрудничество продолжается еще и между Анкарой и Вашингтоном.

Напомним, что контракт на поставку С-400 был заключен между Россией и Турцией в 2017 году. После подписания Анкара подверглась давлению со стороны Соединенных Штатов и была лишена возможности приобрести истребители пятого поколения F-35. На авиасалоне МАКС-2019 стало известно, что представители Турции ведут переговоры с российскими властями о приобретении новейшего российского истребителя Су-57.

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В мире Ближний Восток Турция Российско-турецкие отношения
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