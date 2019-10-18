Глава Еврокомиссии расплакался на последнем для себя саммите ЕС

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер прослезился на пресс-конференции по итогам последнего для него саммита ЕС.

"Это был мой последний европейский саммит... Я буду гордиться до последнего дня моей жизни, что мог служить Европе", - цитирует РИА Новости политика, у которого на этих словах сбился голос и выступили слезы на глазах.

Он также поблагодарил журналистов за освещение его работы в течение пяти лет в качестве главы Еврокомиссии. По словам Юнкера, за все это время он принял участи почти в 150 саммитах.

Полномочия Юнкера истекают этой осенью. На посту главы ЕК его сменит Урсула фон дер Ляйен.