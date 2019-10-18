Горбачев рассказал об обращении к Путину

Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев сообщил, что некоторое время назад обращался к президенту России Владимиру Путину, а также к французскому лидеру Эмманюэлю Макрону.

- Я не хотел бы навязываться в советчики, - заявил политик в интервью "Известиям". - Только в каких-то особых случаях обращаюсь к лидерам.

Горбачев признался, что, как правило, пишет краткие письма. Причем делает это предельно искренне, не прячась и не скрывая своего мнения.

Своей реакцией на происходящее он также делится в статьях и интервью в российской и зарубежной прессе.

- Иногда замечаю, что мои мысли находят отклик в словах и действиях лидеров, - поделился Горбачев.

Он не исключает, что "на стол" к мировым лидерам попадет и его новая книга, которая вскоре выйдет, - "Будущее глобального мира". В ней Горбачев в сжатой форме рассказал о своих тревогах и надеждах. Может быть, она даст современным политикам пищу для размышления, предположил экс-президент.

- На мировых лидерах сейчас лежит огромная ответственность, - констатировал Горбачев, добавив, что им приходится править в весьма тревожное время.

Говоря об актуальных проблемах на мировой арене, он выделил среди них пренебрежение международным правом. Самый яркий пример тому - прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Политик призвал Россию и США не допустить того, чтобы разрушение вышеупомянутого соглашения привело к усугублению угрозы войны. При этом он уже увидел возможный первый шаг в направлении достижения договоренностей - предложение российского лидера ввести мораторий на размещение ракет средней дальности. Проблемы он призвал решать за столом переговоров.

- Считаю ядерную войну недопустимой. Только безумец может ее начать, - заявил Михаил Горбачев.

Отметим, что ранее он был признан самым упоминаемым политиком прошлого. Горбачев возглавил рейтинг Фонда "Петербургская политика", который изучил присутствие политиков-ветеранов в текущей повестке. Некоторым "ветеранам" удается избежать медийного и политического "забвения", но это, скорее, исключения, сделали вывод в фонде.