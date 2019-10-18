Япония присоединится к лунной программе НАСА

Правительство Японии приняло решение присоединиться к программе НАСА по освоению Луны. Об этом стало известно по итогам пятничного заседания кабинета министров.

"Мы решили принять участие в программе, будучи союзниками США и имея с ними прочные связи", - заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Он убежден, что его страна сможет внести вклад в расширение рубежей человечества, сообщает ТАСС, ссылаясь на японское общественное телевидение.

Весной НАСА объявило о новой программе освоения Луны, которая получила название "Артемида". Она предусматривает высадку астронавтов на спутнике Земли в 2024 году, пишет ТАСС.