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18.10.2019 17:04
Рубрика: Видео

Как Porsche Taycan и Tesla Model S разгоняются до 250 километров в час

Текст: Борис Захаров

Электрические суперкары Porsche Taycan Turbo S и Tesla Model S P100D продолжают сталкивать лбами. В Сети появилось свежее видео, где засняты приборные панели обеих моделей, демонстрирующих ускорение до 250 км/ч. Судя по обнародованному ролику, немецкий седан справляется с задачей на 9 секунд быстрее, чем американский лифтбек.

Напомним, что это уже второе испытание, в котором сравниваются динамические и драйверские возможности двух электрических "королей". На этой неделе немецкое издание Auto Mobil также обнародовало видео, в котором Porsche Taycan Turbo S вновь обходит "американца" Tesla Model S P100D в традиционном американском испытании - заезде на четверть мили, после чего выполняет маневр объезда препятствия с возвратом в свою полосу. Tesla же в ходе аналогичного теста проваливает задание по маневрированию.

Фото: Пресс-служба Tesla.
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Надо сказать, что оба ролика уже вызвали шквал комментариев в сети. Поклонники Tesla отмечают, что в соревновании принимала модель Tesla Model S образца 2017 года в то время как уже доступна более современная и производительная версия лифтбека. Отмечается также, что заезды проводились на мокром покрытии, что якобы поставило в выигрышное положение менее производительный немецкий автомобиль.

Напомним, что Tesla Model S P100D оснащается электроагрегатом, развивающим 773 л.с. и 967 Нм и по паспортным данным, ускоряется до 100 км/ч за 2,6 с при "максималке" 250 км/ч. Porsche Taycan Turbo S в свою очередь оснащен двумя электромоторами, выдающими совокупно 761 л.с. и 1050 Нм, а на разгон до "сотни" уходит 2,8 с при максималке 260 км/ч. При этом "немец" использует в качестве трансмиссии двухступенчатый редуктор на задней оси, а Tesla - одноступенчатый.

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#Tesla #Porsche