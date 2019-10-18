Косачев: Соглашение США и Турции по Сирии - событие скорее со знаком плюс

Это означает, что США, во-первых, признали право Анкары на создание такой зоны. И, во-вторых, по сути, предлагают признать то же самое и курдам, и Дамаску, во избежание дальнейших потерь.

В этой ситуации, конечно же, далеко не все так радужно, как описывает Трамп, уже назвавший договоренность "великим достижением". У главы Белого дома вполне понятные задачи - показать миру (а точнее - Конгрессу), что он держит ситуацию под контролем, с "другом" Эрдоганом проблем нет, все идет по плану. Но Конгресс Трампу не очень верит и готовит новые антитурецкие санкции.

Однако Анкара уже начинает интерпретировать вчерашние договоренности иначе. Далеко не очевидно и отношение курдов к американо-турецкому соглашению, поскольку их попросту никто не спросил. А влияние Вашингтона на курдов в последнее время по понятным причинам заметно снизилось. Поэтому пока сам факт прекращения военной операции, конечно же, обнадеживает, но что будет дальше, пока совершенно не ясно, и решается явно не Вашингтоном, не его договоренностями и санкциями.

Источник: персональная страница Константина Косачева в Facebook.