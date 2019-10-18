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18.10.2019 10:03
Рубрика: Власть

Косачев: Соглашение США и Турции по Сирии - событие скорее со знаком плюс

Текст: Константин Косачев (председатель Комитета по международным делам в Совете Федерации)
Достижение США и Турцией соглашения по турецкой военной операции в Сирии, полагаю, событие скорее со знаком плюс. Как любой шанс если не прекратить, то хотя бы приостановить применение силы. Курдскому ополчению дается возможность отвести свои силы на 30 километров от турецкой границы, то есть за пределы так называемой "зоны безопасности", которую обозначил Эрдоган в качестве цели всей операции.
Фото: Александр Щербак/ТАСС Фото: Александр Щербак/ТАСС
Фото: Александр Щербак/ТАСС

Это означает, что США, во-первых, признали право Анкары на создание такой зоны. И, во-вторых, по сути, предлагают признать то же самое и курдам, и Дамаску, во избежание дальнейших потерь.

Небензя призвал Турцию к пропорциональности действий в Сирии

В этой ситуации, конечно же, далеко не все так радужно, как описывает Трамп, уже назвавший договоренность "великим достижением". У главы Белого дома вполне понятные задачи - показать миру (а точнее - Конгрессу), что он держит ситуацию под контролем, с "другом" Эрдоганом проблем нет, все идет по плану. Но Конгресс Трампу не очень верит и готовит новые антитурецкие санкции.

Однако Анкара уже начинает интерпретировать вчерашние договоренности иначе. Далеко не очевидно и отношение курдов к американо-турецкому соглашению, поскольку их попросту никто не спросил. А влияние Вашингтона на курдов в последнее время по понятным причинам заметно снизилось. Поэтому пока сам факт прекращения военной операции, конечно же, обнадеживает, но что будет дальше, пока совершенно не ясно, и решается явно не Вашингтоном, не его договоренностями и санкциями.

Источник: персональная страница Константина Косачева в Facebook.

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