Lexus выпустит флагманский "шестисотый"

Бренд Lexus планирует выпустить еще более мощное исполнение флагманского внедорожника LX, о чем свидетельствует заявка, поданная японской маркой в Бюро по патентам и товарным знакам США.

Известно, что Lexus зарегистрировал в патентном бюро новые цифровые обозначения LX600 и LX500d. Модель текущего поколения предлагается в версиях LX 570 и LX 450d. И стало быть, вероятнее всего, новый индекс предполагает использование на LX ранее не применявшихся топовых негибридных силовых установок.

Напрашивается предположение о том, что флагманской модификации LX 600 могли бы выделить 6-литровый бензиновый мотор (на который вроде бы намекает индекс). Однако такого агрегата нет в арсенале компаний Lexus и Toyota.

Поэтому, вероятнее всего, в случае с бензиновой модификацией речь идет о 3,5-литровый бензиновой "битурбошестерке", знакомой по споркару Lexus LS 500. На этой модели такой силовой агрегат развивает 415 л.с. и 600 Нм. В случае с дизельным вариантом, весьма вероятно, что это форсированное исполнение 4,5-литрового V8, применяющееся на текущей модели.

Однако эксперты делают даже более интересный прогноз. Не исключено, что заявка на выпуск исполнений LX600 и LX 500d предвосхищает появление LХ нового поколения, и новые моторы зарезервированы уже для этого автомобиля.

В связи с этим напомним, что полноразмерный внедорожник Lexus выпускается с 1996 года. В 2007 году дебютировало новое, третье поколение модели. В 2012 и 2015 году модель претерпела глубокие рестайлинги.

Топовая бензиновая версия оснащается 5,7-литровым V8 мощностью 367 л. с. Также после рестайлинга 2015 года в Россию, на Украину и в Новую Зеландию автомобиль поставляется с дизельным 4,5-литровым V8 (272 л. с.).