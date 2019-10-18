Минпромторг поддержал идею поэтапного сокращения пластиковой упаковки

Минпромторг России в целом согласен с идеей поэтапно сократить использование пластика в упаковке. Но вместе с тем в ведомстве считают, что к идее нужно относиться осторожно, так как ограничения по использованию пластиковых пакетов могут стать новым экономическим ограничением для участников рынка. Об этом ТАСС сказал замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.

Он отметил, что уменьшение потребления трудноперерабатываемых пластиков в нашей стране даст возможность нарастить емкость внутреннего рынка бумажной упаковки. Тем более, что к этому готовы производственные мощности. К тому же переработка многослойной и композитной тары и упаковки в нашей стране пока стоит дорого, поэтому этот процесс низкорентабельный.

В то же время на некоторые вторичные пластики, такие как ПЭТ-бутылки, есть высокий платежеспособный спрос, добавил он.

Напомним, ранее Роспотребнадзор выступил с инициативой поэтапного отказа и многократного использования пластиковых пакетов.