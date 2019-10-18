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18.10.2019 21:34
Рубрика: Экономика

Минпромторг поддержал идею поэтапного сокращения пластиковой упаковки

Текст: Марина Гусенко

Минпромторг России в целом согласен с идеей поэтапно сократить использование пластика в упаковке. Но вместе с тем в ведомстве считают, что к идее нужно относиться осторожно, так как ограничения по использованию пластиковых пакетов могут стать новым экономическим ограничением для участников рынка. Об этом ТАСС сказал замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.

В Госдуме прокомментировали предложение отказаться от пластиковых пакетов

Он отметил, что уменьшение потребления трудноперерабатываемых пластиков в нашей стране даст возможность нарастить емкость внутреннего рынка бумажной упаковки. Тем более, что к этому готовы производственные мощности. К тому же переработка многослойной и композитной тары и упаковки в нашей стране пока стоит дорого, поэтому этот процесс низкорентабельный.

В то же время на некоторые вторичные пластики, такие как ПЭТ-бутылки, есть высокий платежеспособный спрос, добавил он.

Напомним, ранее Роспотребнадзор выступил с инициативой поэтапного отказа и многократного использования пластиковых пакетов.

Экономика Бизнес Общество Экология Правительство Минпромторг
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