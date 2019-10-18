Роспотребнадзор пояснил инициативу о сокращении пластиковых пакетов

Роспотребнадзор прорабатывает вопрос о сокращении производства пластиковых пакетов, но не полном их запрете, сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Ранее в СМИ появилась информация, что Роспотребнадзор выступил за постепенный отказ от пластиковых пакетов.

В пресс-службе ведомства пояснили, что планируется внести поправки в федеральный закон "Об отходах производства и потребления". Основные предложения - это поэтапное сокращение производства и многократное использования пластиковых пакетов.

Также Роспотребнадзор предлагает стимулировать использование и производство многоразовой упаковки и поддерживать разработку технологий по производству биоразлагаемой тары.