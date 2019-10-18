Новости

Под Красноярском загорелись вагоны с пиломатериалами и склад древесины 05:00
В Магадане двое мужчин избили редактора местного СМИ 04:57
Роспотребнадзор предложил запретить пластиковые пакеты 04:49
Трамп выразил уверенность в сохранности ядерного оружия США в Турции 04:37
На Сахалине сгорели два аварийных дома 04:26
В Японии объявят амнистию по случаю вступления императора на престол 04:05
Трамп сообщил о "полном контроле" над ДАИШ 04:04
В Мексике задержан один из сыновей наркобарона "Коротышки" 03:39
Трамп подтвердил отставку министра энергетики 03:12
Власти Нью-Йорка ликвидируют самую крупную тюрьму в мире 02:40
Тело модели найдено в ящике с бетоном в пустыне Невада 02:36
Президент Бразилии решил не выдвигать сына на должность посла в США 02:09
За неделю разведку у границ РФ провели 23 летательных аппарата 01:24
Президент Каталонии призвал манифестантов прекратить насилие и вандализм 01:06
Теракт в стиле 11 сентября предотвращен во Франции 00:59
Военная операция Турции потребует новых шагов в возвращении детей из Сирии 00:37
В США число жертв вейпинга достигло 33 человек 00:32
В Кремле прокомментировали приглашение России на саммит G7 00:15
Власти Венеции озвучили дату введения "налога на въезд" 17.10.2019
США объяснили приостановку финансовой помощи Киеву 17.10.2019
В Госдуме ответили на инициативу украинской Рады о "возвращении Кубани" 17.10.2019
Скончалась знаменитая кубинская балерина Алисия Алонсо 17.10.2019
Мосгорсуд смягчил приговор экс-полковнику Захарченко 17.10.2019
Основательница музея "Гараж" вышла замуж за греческого миллиардера 17.10.2019
2 тысячи человек вывели из ТЦ Петербурга из-за пожара 17.10.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Взыскать долги с дачников стало проще
Взыскать долги с дачников стало проще
Придет ли этой осенью "бабье лето"
Придет ли этой осенью "бабье лето"
Какие орехи - самые полезные
Какие орехи - самые полезные
18.10.2019 04:49
Рубрика: Общество

Роспотребнадзор предложил запретить пластиковые пакеты

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Роспотребнадзор занимается подготовкой законопроекта, который подразумевает постепенный отказ от пластиковых пакетов. Таким образом будет сокращено негативное влияние на природу, а также ее загрязнение пластиком.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
В Эрмитаже установили урны для пластика

Инициативу Роспотребнадзора уже поддержали Минприроды и экологи, пишут "Известия". Документ подразумевает поэтапное сокращение производства пластиковых пакетов и введение запретов на их использование.

Предложения о поправках в закон об отходах производства уже готовы и в скором времени будут направлены на согласование в заинтересованные ведомства. Сроки реализации данной инициативы пока не называются.

В настоящее время использование пластиковой и алюминиевой тары - одна из острых экологических проблем. Срок разложения пластика и алюминия составляет более 400 лет, а изготовление первичного пластика и алюминия связаны с колоссальными выбросами парниковых газов на протяжении всего производственного цикла. Лишь пять процентов от всего объема тары отправляется на переработку. Фрагменты пластика находятся повсюду: во льдах полюсов, в помете морских черепах и даже в самой глубокой точке нашей планеты - на дне Марианской впадины в Тихом океане.

Общество Экология Общество Природа Правительство Роспотребнадзор Правительство Минприроды
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Роспотребнадзор предложил запретить пластиковые пакеты
СМИ: Турция приостановит военную операцию в Сирии
Власти Каталонии призвали туристов быть осторожными 18 октября
Власти Нью-Йорка ликвидируют самую крупную тюрьму в мире
США объяснили приостановку финансовой помощи Киеву