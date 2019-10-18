Роспотребнадзор предложил запретить пластиковые пакеты

Роспотребнадзор занимается подготовкой законопроекта, который подразумевает постепенный отказ от пластиковых пакетов. Таким образом будет сокращено негативное влияние на природу, а также ее загрязнение пластиком.

Инициативу Роспотребнадзора уже поддержали Минприроды и экологи, пишут "Известия". Документ подразумевает поэтапное сокращение производства пластиковых пакетов и введение запретов на их использование.

Предложения о поправках в закон об отходах производства уже готовы и в скором времени будут направлены на согласование в заинтересованные ведомства. Сроки реализации данной инициативы пока не называются.

В настоящее время использование пластиковой и алюминиевой тары - одна из острых экологических проблем. Срок разложения пластика и алюминия составляет более 400 лет, а изготовление первичного пластика и алюминия связаны с колоссальными выбросами парниковых газов на протяжении всего производственного цикла. Лишь пять процентов от всего объема тары отправляется на переработку. Фрагменты пластика находятся повсюду: во льдах полюсов, в помете морских черепах и даже в самой глубокой точке нашей планеты - на дне Марианской впадины в Тихом океане.