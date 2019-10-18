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18.10.2019 01:31
Рубрика: В мире

На протестах в Барселоне появились нацисты

Текст: Константин Волков (Барселона)
В ходе беспорядков, продолжающихся прямо сейчас в центре Барселоны, были замечены нацисты. На многих Twitter-страницах сторонников независимости Каталонии выложена съемка, на которой видны тянущие руку в фашистском приветствии бритоголовые крепкие молодые люди.
Фото: REUTERS/Rafael Marchante Фото: REUTERS/Rafael Marchante
Фото: REUTERS/Rafael Marchante

Как утверждают участники протестов, нацисты нападают с дубинками и ножами на сторонников независимости Каталонии. Кадры одного из избиений также выложены в Twitter.

Фото: AP Photo/Manu Fernandez
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"При этом полиция разгоняет протестующих, не обращая внимания на разгуливающих нацистов", возмущаются сторонники независимости Каталонии.

Учитывая, что активисты каталонского движения уже несколько дней вступают в стычки с полицией, нельзя исключать, что их агрессивная политика породила такой же ответ от сторонников "твердой руки".

В настоящий момент, как и в предыдущие дни, манифестанты проводят митинги в центре Барселоны с требованием отпустить осужденных организаторов референдума 2017 года и предоставить региону независимость. Начиная с 19 часов 17 октября многие центральные улицы перекрыты. Порядка 15 тысяч человек собрались на очередной митинг. Часть протестующих, как и предыдущие дни, вступает в стычки с полицией, забрасывая ее камнями и коктейлями Молотова, поджигая перегораживающие улицы мусорные баки. Активисты применяют тактику городской партизанской войны, действуя небольшими группами с разных сторон. Полицейские жестко действуют резиновыми дубинками, используют слезоточивый газ.

В мире Европа Испания Ситуация в Каталонии
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