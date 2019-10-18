Найден самый честный водитель в мире

Honest M'sian Leaves All The Money He Has & Apology Note For Scratching Car https://t.co/jR5IU09y7y — WORLD OF BUZZ (@WORLDOFBUZZ) October 16, 2019

В Малайзии обнаружился водитель, претендующий на звание самого честного шофера в мире.

Как сообщает издание Worldofbuzz, неизвестный автолюбитель случайно оцарапал бампер машины, припаркованной в центре города. Он не стал дожидаться пострадавшего и уехал, однако прикрепил к оцарапанному автомобилю записку и немного денег. Под бумажкой лежали две купюры на 100 ринггитов или в пересчете по курсу - 1500 рублей.

Хозяин поцарапанного автомобиля нашел послание от неизвестного, и умилившись опубликовал его в социальных сетях.

"Извините, что я поцарапал вашу машину. Это все деньги, что у меня есть сейчас. Извините, что этого недостаточно", - гласила записка.

Владелец пострадавшей машины не стал расстраиваться и поблагодарил неизвестного: "Пусть нам всем повезет встретить таких честных водителей на дороге".

Отметим, что в 2017 году в американском городе Колорадо произошел подобный случай. Неизвестный оцарапал машину некой Мэнди Шепард и скрылся, но оставил записку с извинениями, 40 долларов и пакетик с марихуаной. Деньги были потрачены на ремонт, а наркотики отправлены в полицию.