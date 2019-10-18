Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт

Новости

Fiat Chrysler оштрафован за нарушение норм по расходу топлива 17.10.2019
Toyota осталась самым дорогим в мире автомобильным брендом 17.10.2019
В линейке ГАЗа может снова появиться "Победа": зарегистрирован логотип 17.10.2019
Toyota представила миниатюрный электрокар 17.10.2019
18.10.2019 08:15
Рубрика: Видео

Появилось видео обрушения моста в Китае, раздавившего три автомобиля

Текст: Вадим Давыденко

Как минимум три легковых автомобиля вместе с пассажирами оказались погребены под обрушившимся пролетом моста в китайском городе Уси (провинция Цзянсу). Еще два человека из находившихся на мосту машин получили травмы средней тяжести, передает агентство "Синьхуа".

Фото: скриншот с www.youtube.com
Видео: поезд смял застрявший на переезде лимузин

Трагедия произошла вечером, при сравнительно небольшом транспортном трафике, иначе число жертв могло быть значительно больше.

Эксперты рассматривают несколько причин проседания конструкции моста, но главная среди них - банальный перегруз. По словам очевидцев, за несколько секунд до трагедии по путепроводу проехала гигантская автоцистерна весом более 100 тонн. Возможно, именно она создала чрезмерную нагрузку, по крайней мере, в этом убежден водитель грузовика, бросивший свою машину на месте трагедии и сбежавший пешком. Задержать его пока не удалось.

Видео: грузовик застрял под "мостом глупости" в Мельбурне
Видео: женщина-водитель поплатилась за парковку на месте для инвалидов
#видео #авто