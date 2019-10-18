Появилось видео обрушения моста в Китае, раздавившего три автомобиля

Как минимум три легковых автомобиля вместе с пассажирами оказались погребены под обрушившимся пролетом моста в китайском городе Уси (провинция Цзянсу). Еще два человека из находившихся на мосту машин получили травмы средней тяжести, передает агентство "Синьхуа".

Трагедия произошла вечером, при сравнительно небольшом транспортном трафике, иначе число жертв могло быть значительно больше.

Эксперты рассматривают несколько причин проседания конструкции моста, но главная среди них - банальный перегруз. По словам очевидцев, за несколько секунд до трагедии по путепроводу проехала гигантская автоцистерна весом более 100 тонн. Возможно, именно она создала чрезмерную нагрузку, по крайней мере, в этом убежден водитель грузовика, бросивший свою машину на месте трагедии и сбежавший пешком. Задержать его пока не удалось.