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Рубрика: В мире

Президент Бразилии решил не выдвигать сына на должность посла в США

Эдуарду Болсонару. Фото: AP Photo/Eraldo Peres Эдуарду Болсонару. Фото: AP Photo/Eraldo Peres
Эдуарду Болсонару. Фото: AP Photo/Eraldo Peres

Президент Бразилии Жаир Болсонару в четверг отложил выдвижение кандидатуры своего третьего сына Эдуарду на должность посла в США. Принять это решение лидера страны вынудили кризис в социал-либеральной партии и недостаток голосов в сенате для утверждения кандидатуры Эдуарду Болсонару на пост в Вашингтоне.

Фото: REUTERS/ADRIANO MACHADO
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Такую информацию распространило издание Globo. По его данным, шанс выдвижения младшего сына президента - нулевой. Предполагается, что это может произойти по истечении его депутатского мандата в 2022 году, пишет РИА Новости.

Напомним, в июле появилась информация о том, что Жаир Болсонару планирует назначить Эдуарду послом в США. По словам бразильского лидера, его сын вполне подходит для этой должности, поскольку дружит с детьми президента США Дональда Трампа, владеет английским и испанским языками, а также имеет опыт жизни за рубежом.

Эдуарду Болсонару 35 лет, сейчас он занимает пост главы комитета по международным делам и национальной обороне палаты депутатов Национального конгресса Бразилии.

В мире Южная Америка Бразилия
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