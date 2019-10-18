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18.10.2019 07:44
Рубрика: Спорт

Президент UFC не утвердил бой Макгрегор - Эдгар

Текст: Максим Домчев
Президент UFC Дана Уайт заявил, что, несмотря на желание Конора Макгрегора и Фрэнки Эдгара провести бой, он не состоится.
Фото: Ann-Sophie Fjello-Jensen/AP Images for Hashtag Sports Фото: Ann-Sophie Fjello-Jensen/AP Images for Hashtag Sports
Фото: Ann-Sophie Fjello-Jensen/AP Images for Hashtag Sports

Бывшие чемпионы UFC Конор Макгрегор и Фрэнки Эдгар прошлой ночью договорились о том, что в конце нынешнего года проведут поединок и обратились с просьбой к главе организации Дане Уайту дать разрешение на этот поединок. Однако президент UFC поспешил заявить, что этого боя не будет.

Фото: Саид Царнаев/ РИА Новости
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"Я видел просьбу бойцов, но спешу заявить, что этого боя точно не будет, - приводит слова Уайта MMAjunkie. - Эдгар на две весовые категории ниже Макгрегора и у меня на него другие планы. Карьера Фрэнки близка к завершению и ему предстоит провести чемпионский бой. И поэтому поединок против Макгрегора не имеет смысла".

Что касается Макгрегора, то Дана Уайт пообещал, что тот обязательно подерется в 2020 году. "Конор проведет свой бой в 2020 году", - категорично заявил Уайт.

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