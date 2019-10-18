Президент UFC не утвердил бой Макгрегор - Эдгар

Президент UFC Дана Уайт заявил, что, несмотря на желание Конора Макгрегора и Фрэнки Эдгара провести бой, он не состоится.

Бывшие чемпионы UFC Конор Макгрегор и Фрэнки Эдгар прошлой ночью договорились о том, что в конце нынешнего года проведут поединок и обратились с просьбой к главе организации Дане Уайту дать разрешение на этот поединок. Однако президент UFC поспешил заявить, что этого боя не будет.

"Я видел просьбу бойцов, но спешу заявить, что этого боя точно не будет, - приводит слова Уайта MMAjunkie. - Эдгар на две весовые категории ниже Макгрегора и у меня на него другие планы. Карьера Фрэнки близка к завершению и ему предстоит провести чемпионский бой. И поэтому поединок против Макгрегора не имеет смысла".

Что касается Макгрегора, то Дана Уайт пообещал, что тот обязательно подерется в 2020 году. "Конор проведет свой бой в 2020 году", - категорично заявил Уайт.