Брянских коров оснастят сотовой связью

На выставке ведущий цифровой провайдер регион представил проект внедрения новых технологий в животноводческом комплексе Брянской области.

По слова руководителя направления компании Михаила Воронкова, цифровой провайдер вывел н рынок новую услугу по чипированию КРС, которая значительно облегчает работу фермеров. Суть заключается в том, что на территории животноводческого комплекса устанавливается антенна, которая позволяет использовать принцип сотовой связи. Антенна закрывает радиус территории порядка 8-10 километров. В этой зоне чипируются коровы, которым на ухо устанавливается небольшой датчик весом 150 граммов. И на компьютере фермы видно, какая температура тела животного. Это важно, чтобы следить за здоровьем животных.

"Если внезапно отметка бычка стал передвигаться со скоростью 90 километров в час, это говорит о том, что его украли, поместили в "Газель" и он движется в сторону от фермы", - рассказал Воронков. Это тоже призыв к действию владельцев фермы. Но в общей сложности, новая услуг цифрового провайдера дает возможность многоуровневого мониторинга состояния стада. И на фермах, где стадо исчисляется сотнями животных, очень эффективно поставить чипы и следить за животными по компьютерам. Можно оперативно действовать ветеринарам, и другим специалистам.