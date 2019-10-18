Брянский полицейский попался на взятке в пять миллионов рублей

В Брянске возбуждено уголовное дело против начальника отдела по расследованию организованной преступности в сфере экономики областного УМВД. Офицеру полиции предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере.

По версии следствия, в июле-сентябре правоохранитель договорился с фигурантом уголовного дела, которое расследовал, о прекращении преследования за пять миллионов рублей. 20 сентября полицейский получил первый транш в 2200 долларов (более 141 тысячи рублей).

- Дальнейшие действия по передаче взятки проходили под контролем правоохранительных органов. Днем 17 октября начальник отдела следственной части УМВД был задержан с поличным при получении второй части в размере 1,1 миллиона рублей, - рассказали в управлении СКР по Брянской области. Там отметили, что преступление выявлено сотрудниками ФСБ и МВД.

Против полицейского возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Следствие будет ходатайствовать о заключении его под стражу.

Собственную проверку проводит УМВД по Брянской области. Если вина сотрудника подтвердится, он будет уволен, а его начальник - наказаны.