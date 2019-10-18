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18.10.2019 16:02
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Московские синоптики предсказали новые температурные рекорды

Текст: Ирина Огилько

В ближайшие выходные и понедельник, с 19 до 21 октября, могут быть установлены новые температурные рекорды. Об этом сообщает Метеобюро Москвы и области.

Фото: Петр Ковалев/ТАСС
В России начинается "пожилое бабье лето"

По данным метеорологов, в ближайшие дни воздух в дневные часы сможет прогреваться до +15…+17 градусов. При этом в субботу и воскресенье временами сможет проглядывать солнце. В ночные часы не холоднее +9. Лишь со вторника, 22 октября, ожидается новая волна похолодания. В этот день воздух, по расчетам метеорологов, не прогреется выше +10 градусов.

Напомним, что 17 октября был побит рекорд 130-летней давности, температура на опорной станции ВДНХ в 16:00 поднялась до +18,3. Ранее рекорд для 17 октября был +17,4 градуса, установленный в 1889 году. Абсолютный рекорд месяца +24 пока остается в 1915 году. Но, как уверяют специалисты, это значение в ближайшие дни побито не будет.

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