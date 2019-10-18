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18.10.2019 11:39
Проект: В регионах

На Славянском форуме показали комфортную жизнь

На VIII Славянском международном форуме открылась выставка на тему "Комфортная экосреда проживания". На ней представлены стенды, отражающие ведущие направления экономики, социальной сферы Брянской области.
Фото: Антон Валагин/РГ Фото: Антон Валагин/РГ
Фото: Антон Валагин/РГ

Раздел "Развитие сельских территорий" знакомит участников форума с достижениями аграрно-промышленного комплекса и планами на ближайшие годы. Самые эффективные инвестиционные проекты региона показали лучшие результаты по России.

Брянская область занимает первое место в стране по промышленному производству картофеля, второе - по поголовью КРС, третье - по производству сыров и сырных продуктов.

Фото: Антон Валагин/РГ
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На стенде АПК представлены ведущие сельскохозяйственные предприятия региона и их продукция. Особое внимание - развитию фермерских хозяйств. Планируется, что к концу 2024 года в Брянской области в аграрный бизнес будет вовлечено не менее 520 человек.

Начинающие фермеры получают в регионе всестороннюю поддержку, в том числе и финансовую. В результате на сегодняшний день доля крестьянско-фермерских хозяйств в производстве сельхозпродукции увеличилась до 8,5 процентов, создано 455 новых рабочих мест.

Раздел "Здоровье" знакомит с ведущими организациями системы здравоохранения региона, цифровыми сервисами в медицинских учреждениях Брянской области. Предполагается, что к 2024 году продолжительность жизни в регионе составит 76,8 лет. К такому результату должен привести комплекс мероприятий. В том числе, привлечение в регион медицинских кадров. Для этого на приобретение жилья для врачей в области выделяется 1 миллиард рублей.

Фото: Flickr
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Оживление на стенде "Здоровье" вызвала демонстрация оборудования по восстановлению позвоночника (производство южнокорейской компании). Представители южнокорейской компании здесь же демонстрировали преимущества аппарата, делая экспресс-диагностику.

Стенд "Комфортная экосреда проживания" сообщает о проектах благоустройства городов на территории Брянской области. Ассоциации муниципальных образований знакомят с новыми технологиями эффективной системы обращения с отходами производства. Проще говоря, местные власти делятся опытом, как сделать свои малые города чище и красивее. Цифры сообщают следующее: на сегодняшний день доля городов с благоприятной средой (к сожалению, нигде не были обозначены критерии этой самой "благоприятной" среды) составляют 25, в 2021 году это число вырастет до 40 городов, а к 2024 году составит 60 городов.

Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Брянская область Брянск Славянский международный экономический форум 2019
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