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18.10.2019 18:19
Проект: В регионах

На СМЭФ подписаны инвестконтракты на 17 миллиардов рублей

18 октября на полях VIII Славянского международного экономического форума состоялось подписание 15 соглашений на общую сумму более 17 миллиардов рублей, в рамках проектов предусмотрено создание около 1000 рабочих мест. В церемонии подписания соглашений принял участие губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Традиционно дружественные отношения между Брянской областью и регионами республики Беларусь подтверждены соглашением между правительством Брянской области и Минским областным исполнительным комитетом. Документ предусматривает сотрудничество в торгово-экономической, научно-технической, социально-культурной и гуманитарной сферах.

Фото: Антон Валагин/РГ
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Агропромышленный комплекс региона в ближайшее время пополнится новыми крупными предприятиями. На форуме подписаны соглашения с компанией "Дружба-2" по инвестиционному проекту "Строительство животноводческого комплекса молочного направления на 3600 голов дойного стада в Брасовском районе Брянской области" (сумма инвестиций - 3,56 миллиарда рублей), с ООО "РусАгро" о строительстве двух свиноферм законченного производственного цикла на 2240 свиноматок каждая в Навлинском и Дятьковском районах (сумма инвестиций - 2,6 миллиарда рублей),а также с АПХ Мираторг о строительстве на территории области двух свиноводческих комплексов на 6400 свиноматок в Севском и Суземском районах (сумма инвестиций - 2,44 миллиарда рублей), и с ООО "Дружба" о строительство свиноводческого комплекса на 3000 продуктивных свиноматок в Жуковском районе (сумма инвестиций - 2,1 миллиарда рублей).

Кроме того, правительство Брянской области заключило соглашение с АО "Пролетарий" по инвестпроекту "Третий этап модернизации картоноделательной машины" (сумма инвестиций - 1,3 миллиарда рублей). На такую же сумму инвестиций подписан документ с ООО "Брасовские сыры" о строительстве нового цеха производства твердых сыров мощностью 1200 тонн в месяц.

Фото: Антон Валагин/РГ
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КФХ Агрохолдинг "Кролково" планирует реализацию проекта по строительству кролиководческого хозяйства на 18 откормо-маточных корпусов на сумму 1,2 миллиарда рублей. Соглашение между правительством Брянской области и АО "Управляющая компания "Брянский машиностроительный завод" предусматривает увеличение выпуска маневровых тепловозов (сумма инвестиций - 1 миллиард рублей).

АО "Управляющая компания "Брянский машиностроительный завод" обязалась создать на территории региона индустриальный парк "БЕЖИЦА Industrial Park". Подписано соглашение с ООО "РусТехно" по созданию производств коллагенсодержащего гидролизованного белкового концентрата для балансирования рационов всех видов сельскохозяйственных животных и птиц (сумма инвестиций - 850 миллионов рублей).

ООО "Клинцовская ТЭЦ" планирует приступить к строительству энергоцентра второй очереди электрической мощностью 13,2 МВт (сумма инвестиций - 420 миллионов рублей).

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
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АО "Метаклэй" обязалось организовать серийное производство стеклопластиковой ленты однонаправленно армированной "АТП ЛЕНТА" для защиты изоляционного покрытия стальных труб магистральных газо- и нефтепроводов" проекта производства защитного стеклопластикого покрытия "Кольчуга" (сумма инвестиций - 301 миллион рублей).

Стоит добавить, что в рамках реализации данного проекта АО "Метаклэй" - первое предприятие в регионе, получившее беспроцентный займ Фонда развития моногородов по программе льготного кредитования;

Соглашение о сотрудничестве подписаны с ПАО "МегаФон", и ПАО "Вымпел-Коммуникации". 

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