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18.10.2019 14:07
Проект: В регионах

СМЭФ предложили переименовать

Славянский международный экономический форум продолжился оживленной дискуссией о развитии экономики регионов. Брянский губернатор Александр Богомаз отметил, что представительному собранию важно обсудить вопросы не только перехода отраслей на более высокий технологический уровень, цифровизацию и интеллектуальное развитие будущих кадров, но и совершенствование социальной сферы.
Фото: АК&М Фото: АК&М
Фото: АК&М

Он отметил, что надеется на искренность всех участников форума, они - тем временем - прибыли не только из славянских государств.

Фото: Антон Валагин/РГ
На Славянском форуме показали комфортную жизнь

Примечательно, что тема форума "Сбережение и приумножение человеческого капитала", привлекла представителей власти и бизнеса не только дружественной Беларуси, Республики Сербской, но и Молдовы, Испании, Южной Кореи и Анголы.

- Я вот думаю, может, нас переименовать наш форум? Он уже далеко вышел за рамки славянского, - отметил Александр Богомаз.

Этот вопрос тоже решили обсудить. Уже известно, что география участников ежегодного собрания на брянской земле будет расширяться.

Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Брянская область Брянск Славянский международный экономический форум 2019
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