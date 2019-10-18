СМЭФ предложили переименовать

Славянский международный экономический форум продолжился оживленной дискуссией о развитии экономики регионов. Брянский губернатор Александр Богомаз отметил, что представительному собранию важно обсудить вопросы не только перехода отраслей на более высокий технологический уровень, цифровизацию и интеллектуальное развитие будущих кадров, но и совершенствование социальной сферы.

Он отметил, что надеется на искренность всех участников форума, они - тем временем - прибыли не только из славянских государств.

Примечательно, что тема форума "Сбережение и приумножение человеческого капитала", привлекла представителей власти и бизнеса не только дружественной Беларуси, Республики Сербской, но и Молдовы, Испании, Южной Кореи и Анголы.

- Я вот думаю, может, нас переименовать наш форум? Он уже далеко вышел за рамки славянского, - отметил Александр Богомаз.

Этот вопрос тоже решили обсудить. Уже известно, что география участников ежегодного собрания на брянской земле будет расширяться.