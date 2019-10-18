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18.10.2019 14:29
Проект: В регионах

В Брянске назвали способ привлечь медиков в регион

В Брянске в рамках Славянского международного экономического форума теме здоровьесбережения, доступности медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной, посвятили значительную часть пленарного заседания.
Фото: АК&М Фото: АК&М
Фото: АК&М

Оснащение больниц и поликлиник новым оборудованием, капитальный ремонт учреждений и благоустройство территорий назвали в числе приоритетов чиновники разных уровней, однако, как отметил брянский губернатор Александр Богомаз, главный фактор повышения качества медпомощи - это квалифицированные кадры.

О нехватке медиков тем временем говорят представители всех регионов. Даже целевые направления в вузы не спасают ситуацию: специалисты если и возвращаются, то с течением времени уходят из государственной и муниципальной медицины. В Брянской области придумали, как не просто предотвратить отток медиков, но и привлечь их в даже в отдаленные села.

Фото: Антон Валагин/РГ
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- Что нужно молодому специалисту? В первую очередь, жилье, - констатирует заместитель губернатора Брянской области, курирующий социальную сферу, Владимир Оборотов. - Что предложили мы? Квартиры.

Он привел в пример даже самые отдаленные районы, которые граничат как с Белоруссией, так и с Украиной, где проблема дефицита врачей постепенно решается. Приезжают целыми семьями, видят, что оборудование обновляется, условия для жизни становятся комфортнее - есть детский сад и школа для детей, а весь район день ото дня хорошеет - и остаются.

Параллельно школьников стараются сразу сориентировать на обучение востребованным профессиям, в том числе в медицине. Так, постепенно намерены обновить кадровый состав.

привлечь их в даже в отдаленные села.

 

Фото: АК&М
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- Но главное - это приближение медицинской помощи к человеку, - говорит Владимир Оборотов.

Александр Богомаз добавляет: в будущем году планируют обновить все "кустовые" больницы, а еще - позаботиться об инфраструктуре для здорового образа жизни.

- И я не хочу давать пустых обещаний, - подчеркивает он. - Я уверен: надо жить реальной жизнью. Если я скажу, что в каждом селе построю ФОК или бассейн, я не скажу правду, и, конечно, не построю. Но в доступности 15 километров у людей все это должно быть.

Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Брянская область Брянск Славянский международный экономический форум 2019
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