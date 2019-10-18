В Брянске стартовал восьмой Славянский форум

Славянский международный экономический форум начал работу в Брянске традиционным пленарным заседанием.

- СМЭФ всегда поднимает насущные проблемы, и в этом году он посвящен теме сбережения и приумножения человеческого капитала, - объявила модератор Валерия Мозганова. Она отметила, что на форум зарегистрировались 1700 участников, в том числе делегации из Беларуси, республики Сербской, Молдовы. Южной Кореи и других дружественных государств.

Уже известно, что правительство Брянской области в рамках СМЭФ подпишет 11 инвестиционных соглашений на общую сумму около 17 миллиардов рублей. Все они, так или иначе, будут направлены на достижение главной цели - повышение качества жизни людей: это и создание новых рабочих мест, высокотехнологичных и высокооплачиваемых, и улучшение среды проживания - как городской, так и сельской, а также инвестициям в здоровьесбережение и образование людей.