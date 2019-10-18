В Москве арестован начальник угрозыска ОМВД "Дорогомилово"

Начальник отдела уголовного розыска ОМВД "Дорогомилово" Сергей Устинов, подозреваемый в покушении на мошенничество, арестован на два месяца. Такое решение вынес судья Пресненского суда Москвы Сергей Артемов, заслушав мнения обвинения и защиты.

Устинов вместе с начальником отдела МВД России по району "Дорогомилово" Дмитрием Смирновым подозреваются по статье УК РФ "Покушение на мошенничество в особо крупном размере". Смирнов был арестован судом ранее.

На суде следователь заявил, что Смирнов имел информацию о проверке в отношении адвоката Зуева и решил использовать ее в своих целях. Он несколько раз встречался с Зуевым и убеждал того передать 7 миллионов рублей за содействие. В итоге получил 3,5 миллиона.

В свою очередь защита заявила, что Зуев ранее служил в полиции и был судим за мошенничество и превышение должностных полномочий. По мнению адвоката, он склонен искажать факты и его показания следует расценивать соответствующим образом. Смирнов на суде своей вины не признал.

Как ранее сообщала "Российская газета" со ссылкой на пресс-центр МВД РФ, двое полицейских из ОМВД "Дорогомилово" были задержаны по подозрению в получении незаконного денежного вознаграждения в 3,5 млн рублей. По данному факту начата проверка. В случае подтверждения вины задержанные будут уволены из органов внутренних дел и понесут установленное законом наказание.