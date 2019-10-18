На Сахалине организуют проверку инцидента с избиением школьницы

Служебная проверка пройдет школе города Поронайска, где четвероклассники избили свою ровесницу, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Министр образования Сахалинской области Наталья Мурашова и специалисты по защите прав детей оценят действия директора учебного заведения и классного руководителя.

- В Поронайске пройдет встреча с педагогическим коллективом, родителями этого класса. Кроме того, запланировано совещание с директорами всех школ Поронайского района, на котором классным руководителям будет рекомендовано провести разъяснительные беседы с детьми, усилить контроль за учениками, - сообщила Наталья Мурашова.

О необходимости разобраться в ситуации и предотвратить подобные инциденты в будущем заявила уполномоченная по правам ребенка в Сахалинской области Любовь Устиновская.

- Я, безусловно, буду отслеживать результаты проверок и приму участие в выработке предупредительных мер, - отметила она.