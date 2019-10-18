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Рубрика: Российский автопром

В музей АвтоВАЗа вернулась редкая Lada

Текст: Виктория Чернышева
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа. Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.

В музей Lada, расположенный в Тольятти, доставили уникальную машину - первый в серии гоночный родстер Lada Revolution. Его презентовали в 2003 году на автосалонах в Москве и Франкфурте.

Lada Revolution - это среднемоторный заднеприводный автомобиль, изготовленный из стального каркаса и панелей из алюминия и стеклопластика. Он оснащен 1,6-литровым двигателем мощностью 150-200 л.с, 6-ступенчатой КПП с секвентальным механизмом переключения передач. За 6,5 секунд родстер достигал максимальной скорости - 260 километров в час.

Фото: Валерий Карташов/ РГ
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Lada Revolution участвовала в соревнованиях, в том числе, мирового уровня. В 2005 году на гонках "HORN Gran Prix 1003 km" в Литве автомобиль, пилотируемый Вадимом Харловым и Виталием Дудиным, победил в классе А1600 и занял второе место в абсолютном зачете.

Гоночный автомобиль передал в экспозицию сотрудник АвтоВАЗа Лев Макаров. Вместе с коллегами он отреставрировал родстер. В общей сложности в музее сейчас представлено 74 уникальных автомобилей Lada - это концептуальные, спортивные и серийные машины, имеющие свою историю.

Недавно эксперты рассказали о перспективах "драйверской" Lada Granta. Также стало известно, что полиция Монголии пересела на Lada 4x4.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
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#Lada