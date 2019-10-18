В Перми пошел на поправку котенок, получивший девять пулевых ранений

В Прикамье котенок Патрон, у которого отказали задние лапы от полученных девять пулевых ранений из пневматического оружия, идет на поправку. Об этом сообщили в своем блоге участники группы "ЗооЗащита Пермь".

- Чувствует себя он лучше. По восстановлению всей чувствительности сказать сложно, но на данный момент с каждым разом движения лапы улучшаются. Сроки полного восстановления никто не скажет. На сегодняшний день Патрон сам начал бегать, прыгать и ходить в туалет", - рассказал активист пермской инициативной группы "Зоозащита" Сергей Шахторин

В ближайшее время пострадавший от действий живодеров котенок будет передан в семью, где уже живут несколько животных из приюта.

Напомним, в сентябре котенку Патрону была сделана операция, поскольку двумя пулями из пневматической винтовки у него был поврежден позвоночник. В результате ветеринарам удалось частично восстановить подвижность животного.