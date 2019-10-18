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18.10.2019 15:03
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Перми пошел на поправку котенок, получивший девять пулевых ранений

Текст: Алексей Трапезников

В Прикамье котенок Патрон, у которого отказали задние лапы от полученных девять пулевых ранений из пневматического оружия, идет на поправку. Об этом сообщили в своем блоге участники группы "ЗооЗащита Пермь".

Фото: ГУ МЧС России по Еврейской автономной области
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- Чувствует себя он лучше. По восстановлению всей чувствительности сказать сложно, но на данный момент с каждым разом движения лапы улучшаются. Сроки полного восстановления никто не скажет. На сегодняшний день Патрон сам начал бегать, прыгать и ходить в туалет", - рассказал активист пермской инициативной группы "Зоозащита" Сергей Шахторин

В ближайшее время пострадавший от действий живодеров котенок будет передан в семью, где уже живут несколько животных из приюта.

Напомним, в сентябре котенку Патрону была сделана операция, поскольку двумя пулями из пневматической винтовки у него был поврежден позвоночник. В результате ветеринарам удалось частично восстановить подвижность животного.

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