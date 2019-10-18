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18.10.2019 09:10
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На тушение горящей станции под Красноярском направлен пожарный поезд

Текст: Надежда Столярчук

В Партизанском районе Красноярского края пожарные продолжают бороться с возгоранием, случившемся рано утром на железнодорожной станции Мана.

На данный момент, как сообщили в ГУ МЧС России по Красноярскому краю, огонь локализован на площади 3000 квадратных метров. Общая площадь возгорания составляет 4000 квадратных метров. На тушении работают 15 человек и шесть единиц техники. Помощь оказывает прибывший со станции Саянская пожарный поезд.

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- Угрозы распространения огня нет, пострадавших нет, - добавили в ведомстве.

По данным красноярской железной дороги, также в Ману направлен пожарный поезд со станции Уяр.

- На движение поездов по Красноярской магистрали ситуация не влияет. Оно осуществляется в штатном режиме, - сообщили в КрасЖД.

Напомним, пожар начался в 01:30 мск. По неустановленным пока причинам загорелись четыре груженых пиломатериалами вагона в железнодорожном тупике станции Мана. Оттуда огонь распространился на находящиеся рядом постройки и склады со штабелями леса.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край
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