СУЭК-Кузбасс присоединилась к фестивалю профессий "Билет в будущее"

В Ленинске-Кузнецком в рамках проекта "Билет в будущее" по ранней профессиональной ориентации для учеников шестых - одиннадцатых классов состоялся трехдневный фестиваль профессий.

Проект "Билет в будущее" организован в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" нацпроекта "Образование". Инициатором выступил президент Владимир Путин. Оператором проекта является Союз "Агентство развития профессиональных обществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)" при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.

За три дня участниками масштабного профориентационного мероприятия, организованного в Ледовом дворце Ленинска-Кузнецкого, стали более 6 000 школьников со всей территории Кемеровской области. Они получили возможность выбрать наиболее интересующую сферу деятельности и на практике познакомиться с профессиями будущего по 8 компетенциям: IT-технологии и коммуникации, транспорт, сельское хозяйство, здоровье, горная добыча угля, городская среда, инновации и предпринимательство, технология безопасности.

Знакомство юных кузбассовцев с профессиями координировали 580 педагогов, наставников и спикеров из профессиональных образовательных организаций и предприятий области. Специалисты Центра подготовки и развития персонала АО "СУЭК-Кузбасс", а также ряда предприятий Компании выступили спикерами на площадке "Энергетика. Горная добыча угля", рассказав школьникам о перспективах работы в угольной отрасли и ответив на интересующие ребят вопросы.

Глубже погрузиться в востребованные в горнодобывающей промышленности профессии, такие как инженер 3D-проектирования, системный администратор горной безопасности, экотехнолог, инженер-робототехник, позволило решение тематических кейсов под наставничеством представителей Компании. Особый интерес у ребят вызвал кейс "Системное администрирование ВГК" с применением учебно-тренажерного комплекса "Виртуальная шахта".

- Мы пытаемся в игровом формате с использованием новых технологий и виртуальной реальности обучить ребят вещам очень серьезным - ведь навыки безопасного поведения важны не только в угольной отрасли, - отметил начальник Управления информатизации АО "СУЭК-Кузбасс" Виталий Михайлов. - Ребенок погружается в настоящую виртуальную среду. Он видит действующую угольную шахту имени В.Д. Ялевского: все оборудование и горная среда соответствуют действительности. В этом заключен элемент профориентации. Те, кого зацепит наша презентация, потом, возможно, придут к нам на работу.

Важность проведения подобных масштабных профориентационных мероприятий отметил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, лично ознакомившийся с работой фестиваля "Билет в будущее":

- Нам надо нашей молодежи помочь правильно определиться, чтобы им потом несколько раз не менять профессию, чтобы максимально, с первого захода попасть в нужную точку. Если мы поможем им раскрыться с самого начала - мы изменим их жизнь к лучшему.

Фото: Пресс-служба СУЭК-Кузбасс

Справка

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Пресс-релиз предоставлен пресс-службой СУЭК-Кузбасс