Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт

Новости

Lada Largus остался без музыки 10:00
В музей АвтоВАЗа вернулась редкая Lada 09:14
Появилось видео обрушения моста в Китае, раздавившего три автомобиля 08:15
Fiat Chrysler оштрафован за нарушение норм по расходу топлива 17.10.2019
18.10.2019 09:00
Рубрика: Легковые авто

Эксперты назвали среднюю мощность автомобилей в России

Текст: Андрей Полухин
Средняя мощность автомобилей в России составляет 117 лошадиных сил. Такой вывод сделали эксперты портала Auto.ru, проанализировав данные о парке машин в стране. Результаты исследования есть в распоряжении "РГ".
Фото: Максим Блинов / РИА Новости Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Не удивительно, что самый высокий показатель средней мощности зафиксирован в Москве и Московской области - 145 л.с. На втором месте идет Ингушетия с результатом 140 л.с., на третьем - Магаданская область, 138 л.с. При этом именно в последней самая высокая доля автомобилей с двигателями мощностью свыше 200 л.с. - 13,2%. В столице и Подмосковье - только 11,5%. Чуть ниже показатель у Ямало-Ненецкого автономного округа и Сахалинской области - по 10,1%.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
Названы регионы с самой высокой долей российских автомобилей

Примечательно, что в Ингушетии и Магаданской области, как выяснили эксперты, установлены самые низкие в стране ставки транспортного налога на автомобили от 150 л.с. и выше.

Названы в исследовании и регионы, в которых средняя мощность машин меньше остальных. Это Орловская область с показателем 104 л.с. и Курганская и Тамбовская области - по 105 л.с.

Кстати, информация о транспортных налогах на тот или иной автомобиль теперь доступна в объявлениях на вышеназванном портале. "Расчет производится на основе коэффициентов отдельно взятого региона и технических характеристик, указанных в объявлении", - пояснили в Auto.ru.

"Жигули" с родным дизелем выставили на продажу
В линейке ГАЗа может снова появиться "Победа": зарегистрирован логотип
#автомобили