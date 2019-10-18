Эксперты назвали среднюю мощность автомобилей в России

Средняя мощность автомобилей в России составляет 117 лошадиных сил. Такой вывод сделали эксперты портала Auto.ru, проанализировав данные о парке машин в стране. Результаты исследования есть в распоряжении "РГ".

Не удивительно, что самый высокий показатель средней мощности зафиксирован в Москве и Московской области - 145 л.с. На втором месте идет Ингушетия с результатом 140 л.с., на третьем - Магаданская область, 138 л.с. При этом именно в последней самая высокая доля автомобилей с двигателями мощностью свыше 200 л.с. - 13,2%. В столице и Подмосковье - только 11,5%. Чуть ниже показатель у Ямало-Ненецкого автономного округа и Сахалинской области - по 10,1%.

Примечательно, что в Ингушетии и Магаданской области, как выяснили эксперты, установлены самые низкие в стране ставки транспортного налога на автомобили от 150 л.с. и выше.

Названы в исследовании и регионы, в которых средняя мощность машин меньше остальных. Это Орловская область с показателем 104 л.с. и Курганская и Тамбовская области - по 105 л.с.

Кстати, информация о транспортных налогах на тот или иной автомобиль теперь доступна в объявлениях на вышеназванном портале. "Расчет производится на основе коэффициентов отдельно взятого региона и технических характеристик, указанных в объявлении", - пояснили в Auto.ru.