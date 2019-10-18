BMW Штирлица выставили на продажу в Петербурге

В Петербурге за 5,5 миллиона рублей продают автомобиль BMW 1937 года выпуска, на котором ездил в фильме "17 мгновений весны" легендарный разведчик Штирлиц.

Как следует из объявления на сервисе "Avito", машина трофейная. С 1942 по 1944 годы она была закреплена за обергруппенфюрером СС и полиции Альфредом Вюненбергом. В 1945 году машину захватили советские войска вблизи Берлина.

На службе советской армии BMW находился 1958 года, потом два года провела в гараже в Белорусском военном округе и лишь затем ее передали на киностудию "Мосфильм". Так автомобиль встал на службу киноиндустрии. В восьмой серии фильма "17 мгновений весны" на этом автомобиле Штирлиц отвез пастора Шлага к границе со Швейцарией.

На киностудии в автомобиле заменили начинку, например, установили двигатель от Волги. В девяностые машину выкупил у киностудии нынешний владелец, восемь лет назад авто отреставрировали заново. Продавец утверждает, что машина легко заводится, а по всему Петербургу сейчас насчитывается не более трех автомобилей такой модели.