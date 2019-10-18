Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт

Новости

ГАЗ отложил введение четырехдневки 16:04
Bentley запустила производство нового Flying Spur 15:00
У Toyota C-HR появилась "заряженная" версия 14:22
Видео: неумелый водитель утопил трактор при выгрузке с катера 13:00
18.10.2019 16:13
Рубрика: Легковые авто

Где в России самые низкие и высокие транспортные налоги

Текст: Дмитрий Демидов
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Размер транспортного налога зависит от региона, где зарегистрирован автомобиль, его мощности двигателя и возраста.

Эксперты "Авто.ру" узнали, в каких регионах России самые низкие и самые высокие транспортные налоги. В исследовании участвовали 6 машин возрастом 5 лет: Lada Granta (87 л.с.), Kia Rio (107 л.с.), Nissan Qashqai (144 л.с.), Toyota Camry (181 л.с.), Toyota Land Cruiser 200 (235 л.с.) и Infiniti QX70 (333 л.с.).

Фото: iStock
Найден самый честный водитель в мире

Оказалось, что в Оренбургской области вообще нет налога для автомобилей слабее 101 лошадиной силы. В Калининградской и Свердловской областях ставка самая низкая по стране - 2 рубля 50 копеек за "лошадь". Самые высокие налоги в Вологодской, Курской и Оренбургской областях, а также республиках Башкортостан и Марий Эл: они платят по 25 рублей за 1 л.с.

Самый низкий налог для машин с двигателем 100-150 лошадиных сил в республиках Ингушетия и Крым, Севастополе и Ханты-Мансийском автономном округе. В этих регионах владельцам нужно платить по 7 рублей за одну силу. Самый высокий налог сразу в 10 регионах: Москва, Санкт-Петербург и их области, Вологодская, Курская, Новгородская и Орловская области, республики Башкортостан, Карелия, Марий Эл и Татарстан.

Мощные машины (с моторами 150-200 "лошадей") выгодно "содержать" жителям республики Ингушетия (10 рублей за силу), Магаданской области (15 рублей) и Республики Саха (17 рублей).

В категории больше 200 лошадиных сил к ним присоединяется Ненецкий автономный округ. Дороже всего машины мощнее 200 сил обходятся жителям регионов европейской части России и Дальнего Востока: Камчатский и Хабаровский край, Амурская и Сахалинская области.

В линейке ГАЗа может снова появиться "Победа": зарегистрирован логотип
Toyota осталась самым дорогим в мире автомобильным брендом