Астраханский бизнес добился пересмотра налога на имущество

Гордума Астрахани на заседании комитета по экономическому развитию и бюджету рассмотрела пакет предложений о снижении налога на коммерческую недвижимость.

После двух часов обсуждения депутаты согласились снизить существующую ставку платежа с двух до 0,5 процента от стоимости имущества. Заодно решили уменьшить налог и для владельцев обычных квартир - с 0,3 до 0,1 процента от стоимости.

Как ранее писала "РГ", налоговый вопрос вызвал в городе широкий резонанс. С 1 января 2018 года вступило в силу решение астраханской Гордумы, по которому малые предприниматели - собственники магазинов, кафе, офисов, мастерских - обязаны платить в бюджет два процента от стоимости помещений. Причем она рассчитывается не по инвентаризационной, как раньше, а по кадастровой оценке.

За год набежали по-настоящему бешеные суммы. Налог даже с небольших помещений, который еще в прошлом году составлял четыре-пять тысяч рублей, стал не меньше ста тысяч!

Ошарашенные бизнесмены, собрав две тысячи подписей, инициировали пересмотр налоговых ставок в Думе. Законопроект получил название "народный": впервые за всю историю города законодательная инициатива поступила от жителей напрямую.

Нерешенным пока остается вопрос о вступлении закона в силу: предприниматели настаивают на введении его в действие задним числом - с января 2018 года. Тогда не придется платить несоразмерные суммы за прошлый год.

Местные законодатели считают, что в таком случае бюджет получит выпадающие доходы. В любом случае окончательное решение Дума примет на общем собрании депутатов 24 октября.