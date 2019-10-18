Илон Маск изучит разработку предпринимателя из Краснодара

Американский инженер и миллиардер Илон Маск согласился рассмотреть разработку краснодарского предпринимателя Алексея Игнатьева о внедрении улучшенной операционной системы Linux в управление автомобилями Tesla. Об этом основатель компании SpaseX сказал в пятницу во время видеотрансляции на бизнес-форуме "Дело за малым" в Краснодаре.

Один из предпринимателей, Алексей Игнатьев, который присутствовал в зале, где шла трансляция, сообщил, что его компания долгое время работала над усовершенствованием операционной системы Linux, которая управляет электромобилями Tesla одноименной компании, принадлежащей Илону Маску.

"Мы отточили операционную систему", - сказал краснодарский бизнесмен. После этого он попросил разрешения сбросить свои разработки на рассмотрение Илону Маску.

На это американский предприниматель ответил:

- Да, конечно, сделайте это на мою электронную почту. Ее адрес вам сообщат.