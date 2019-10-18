Илон Маск выступил перед участниками краснодарского форума

Известный американский предприниматель и инженер Илон Маск в пятницу поздно вечером выступил на бизнес-форуме «Дело за малым» в Краснодаре в формате видеотрансляции и рассказал, как отнесся к приглашению на мероприятие, а также возможности работы в России.

Видеоконференция с Илоном Маском транслировалась на большой экран в главном зале форума, где собралось около 1,5 тысяч человек.

"Билборд, на котором было написано приглашение для меня принять участие в вашем бизнес-форуме оказался расположен прямо рядом с офисом моей компании. Как я мог его не увидеть? – рассмеялся Илон Маск. – И мы тут с ребятами подумали: «Наверное, стоит присоединиться к вашей затее».

Отвечая на вопросы организаторов форума, основатель SpaseX рассказал о своем отношении к работе предпринимателя.

"Я больше инженер, чем бизнесмен, - пояснил Илон Маск. - Но когда я решил создать что-то полезное для людей, то это невозможно сделать в одиночку. Нужно создать компанию. В итоге приходится заниматься бизнесом. Невозможно сделать что-то грандиозное одному. Нужна группа людей. Вот и выходит целый бизнес. Компания создается, чтобы решать какую-то проблему, которая беспокоит общество. А бизнес только для бизнеса - как самоцель - не должен существовать, по моему мнению. Бизнес обязательно должен быть полезен людям. Но при этом сложно произвести что-то реально нужное".

По мнению Илона Маска, «прибыль в бизнесе, конечно, нужна», потому что «результат должен оказаться больше, чем вложения».

В теченик видеоконференции Илон Маск несколько раз переспрашивал, хорошо ли его слышно, все ли нормально со звуком. Он объяснил, что хочет быть полезным «этой аудитории, которая сейчас собралась у вас там». Его слова вызвали продолжительную овацию в зале. Такая реакция удивила американского предпринимателя, и он засмеялся.

Отвечая на вопрос, чем он гордится, Илон Маск сказал:

"Ракетами, которые я создал, электромашинами и платежной системой PayPal. Всем, чем я занимался. Нужно фокусироваться на том, чтобы создать что-то полезное для большинства людей. Но, к сожалению, значительная часть бизнес-предприятий обычно этого не делают".

Илон Маск добавил, что в его компаниях Tesla и SpaceX работают, в том числе, выходцы из России. Американский предприниматель сказал, что, по его мнению, «в России много талантов, есть хорошее образование и много выдающихся технологий».

Также Илон Маск подчеркнул, что «в России вполне можно было бы открыть фабрику Tesla по производству электромобилей». Однако, потом он подумал и добавил: «Может быть, когда-нибудь - в будущем».

На вопрос, что он мог бы пожелать предпринимателям, которые только зарегистрировались, Илон Маск поделился собственным опытом:

"Создание компании это… это как попытаться съесть стекло, но при этом не порезаться. Это сложно. Будут очень болезненные моменты. Приготовьтесь к этому".