Роскосмос опубликовал снимок Крыма "вверх ногами"

#МКСфотоДня



Людям, которые привыкли видеть обычные географические карты, не просто сразу понять, какой регион снят из космоса.



Это — известные всем #ЧерноеМоре и #Крым, просто необычный ракурс от космонавта Роскосмоса Олега Скрипочки с Международной космической станции 😍 pic.twitter.com/QuDCNcUZ9Z — РОСКОСМОС (@roscosmos) 17 октября 2019 г.

Роскосмос опубликовал в своем микроблоге в Twitter сделанную с борта МКС фотографию Крымского полуострова, снятого с необычного ракурса.

- Люди, привыкшие смотреть на обычные географические карты, могут не сразу определить регион, изображенный из космоса, - отмечают в космическом агентстве.

И действительно, на опубликованном снимке Крым снят с необычного ракуса - с северо-востока, со стороны Азовского моря, и оттого изображен "вверх ногами". В сообщении уточняется, что таким увидел полуостров космонавт Олег Скрипочка.

Если снимок развернуть на полный экран, в левом нижнем углу можно увидеть и Крымский мост, соединяющий Керченский полуостров с Таманью через остров Тузла.

Крым регулярно попадает в объективы российских космонавтов. Например, в 2017 году космонавт Олег Новицкий снял еще строившийся в тот момент Крымский мост. А в 2018-м эту серию дополнил уроженец Севастополя космонавт Антон Шкаплеров, который регулярно снимает с МКС и крымские города.